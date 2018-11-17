Карпаты

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Карпаты

Новое сообщение Lechuy » 17 ноя 2018, 14:14

Здравствуйте? планируем с женой вдвоем отдохнуть в Карпатах? конец декабря начало января. для проживания нужен минимум, возможна комната в частном доме или же гостиница. природу живописную, озера, реки, горы чтоб неподалеку. посоветуйте, кто знает хорошие места? будем благодарны


Lechuy
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