Карпаты
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Карпаты
Здравствуйте? планируем с женой вдвоем отдохнуть в Карпатах? конец декабря начало января. для проживания нужен минимум, возможна комната в частном доме или же гостиница. природу живописную, озера, реки, горы чтоб неподалеку. посоветуйте, кто знает хорошие места? будем благодарны
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8