Как выбрать кальян?

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Как выбрать кальян?

Новое сообщение Lechuy » 23 ноя 2018, 10:34

На рынке представлены сотни наргиле разных марок, моделей, конфигураций, характеристик. Это сильно усложняет задачу выбора кальяна. Помогите разобраться какой выбрать кальян...


Lechuy
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