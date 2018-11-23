Как выбрать кальян?
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Как выбрать кальян?
На рынке представлены сотни наргиле разных марок, моделей, конфигураций, характеристик. Это сильно усложняет задачу выбора кальяна. Помогите разобраться какой выбрать кальян...
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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