Lechuy » 14 янв 2019, 18:30

Неизменный атрибут любого праздничного мероприятия это воздушные шарики. Они всегда вызывают ощущение праздник и у взрослых, и у малышей. Главное – правильно украсить ими помещение. Просто связка надутых шариков – это, конечно, здорово, но сегодня ей уже никого не удивишь. Какие самые оригинальные методы украшения комнаты воздушными шарами?