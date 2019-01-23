Поэма № 2. Российский суд – бич народа от безнаказанности своей. Сколько можно терпеть?

NikoLavr.Tambovskiy » 23 янв 2019, 05:35

КРИТИЧЕСКАЯ ПОЭМА № 2 в редакции от 02 января 2019 года

К сведению: каждое слово поэмы опирается на факты из судебных документов

Часть 1. Факты преступлений чиновников г. Тамбова

Фальсификацию на жуликов не льют, –

своих мочить суды не смеют.

Изобличенья бесконтрольности спасут

народ, кому все «мылят шею».

Я знаю, жизнь активностью лишь хороша

в наряде правды подвенечной:

Российская власть, не провозглашай дискриминацию навечно!

Но извратить в отписках просьбы – цель властей:

«Терпи ущерб моральный, автор, все независимы от жалоб, охладей, – преступный Мы катализатор» …

Культ личности Дорожкиной в позор Тамбов

вогнал абсурдностью своею,

изобличить велел мне возмущённый Бог

парадоксальную затею…

Чиновничество, в азбуке стиха чужом,

швырнуло звонко чин поэта

Дорожкиной, в элиту влезла что ужом,

верша беззубости без цвета.

В тех виршах безыдейно-мелких и сухих

души нет, но зато есть рифмы.

Дорожкиной бюджет дают за счёт других! –

Не можем одолеть тот риф мы.

Ей в управлении культуры блат как сват, –

мошенничает здесь подруга,

книжонки переиздавая. Все ловчат,

завязывая подлость туго.

Враги литературы, Даллеса друзья

и злой коррупции основа:

то Ивлиева, Фёдоров, руководя,

уничтожают жизнь Тамбова.

Наседкин, Фёдоров, Дорожкина – лжецы

и черви в органах культуры.

От зависти Пегаса держат за уздцы,

их бесят не свои аллюры.

Дорожкина – от зла Почётный гражданин

Тамбова, – верх дискредитаций

людей известных… Лицемерию сродни

их так порочит визг оваций!

Ликует на тропе предвзятости конфуз:

опять из тьмы пролез наружу

коррупции и недомыслия союз, –

в Тамбове Дума села в лужу,

где телевидение плещется уже

не замечая даже грязи

в «подарочке» от Ивлиевой протеже

в отстойник гордых несуразиц!

Россию вновь позорит явный беспредел:

то порнографоман Наседкин, – *

второй Туркевич от бюджета очумел, **

за клевету едя объедки

с Дорожкинского криминального стола.

В стихах профан он, но – «прозаик»!

Фантасмагория с печатью сорвала

с тех маски, ложь что заказали

ему, как председателю среды Союз

писателей, где есть поэты

и поэтессы-минусы. На что им плюс? –

Дорожкинцы в цинизм одеты

при отмывании бюджетного рубля,

от попустительства той власти,

юлит в отписках что, подарочки деля,

среди «Тропинки» и… отчасти.

И фестиваль «Литературный марафон»

направлен против всех талантов:

«Уйди же, стимул, из литературы вон, – чеботарёвцам больше грантов! Ведь Ивлиевой развлечения нужны, литературный фонд на это. Мы с ним погреемся в Крыму, не жаль казны, – в судах расхолодило лето. О, судей «независимость», нам жить даёшь, стабильно нет на нас управы, а чуть что: деньги извели на молодёжь, – культурные пусть знает нравы. На эпиграммы не привыкли отвечать? Мы реем над ямбохореем, украсть велит в активе круглая печать, на зависть делать то умеем. Для популяризации никчёмных книг, но издаваемых по блату, отнимем деньги мы у матерей и вмиг свершим Дорожкиной доплату. Девиз наш: лишь того, кто лучше, не издать! Пусть настоящие поэты обиду будут ощущать, на то плевать, ведь сыты мы и приодеты. Но то – вершина айсберга! Подводный мир наш подкупной, и этим дорог… Цинизм Тамбовский так логичен: подкорми… и вирши выйдут из задворок».

Подслушал монолог начальства я не зря,

всё Конституции согласно.

Такой ведь наглости нет даже у царя,

продолжу раскрывать опасность.

Чтоб бесталанным членами Союза стать

нужна предвзятая поддержка,

пока за них – властей Тамбовская печать

и телевидений тележка.

И вот сопредседатель, первый секретарь,

московский критик в списке сметы,

предвзятость вновь вознесена во всём! Как встарь,

вздыхают местные поэты.

По смыслу всё предназначалось лишь для них…

чиновничество же решило:

бюджет себе, Дорожкиной и тем, кто лих,

часть – для российского страшила.

Три года возмущался автор этих строк

мошенничеством, беспределом,

но соучастников средь власти круг широк –

бюджетом мафия владела.

Несправедливостью отринутый поэт

попался в зубы той акулы,

что ест всегда лишь тех, несёт в себе кто свет,

не зря же вирусы к ней льнули,

коррупцией в законе власти заразив.

В подводном озверелом мире

ей легче наживаться без альтернатив,

чтоб с жиру равной быть транжире.

Под видом фестиваля, тайно, воровски,

ублажив фальшь, присущей «приме»,

умаслив приглашённых из Москвы-реки,

она амёб в ту лужу примет

вне конкурсов, в макулатуру превратив

бюджет, известность – в эйфорию.

Дорожкина за «пыль в глаза» (герой почти), –

в обман ввела «Википедию»,

для каковой лишь книг количества важны.

В Тамбове издают за «славу»,

что дарят за подхалимаж и блат чины,

поэтам же дают отраву,

невидимую в мутной порченой воде.

Ликует бешено угроза,

что инфузории начнут царить везде,

назло правдивости прогноза:

«В болоте затхлом упомянутый Союз оставит троп следы да рожки. Наседкин пошл сполна, в пороках не кургуз, – закуска той сороконожки».

Дорожкинской «Тропинкой» многоножку звать,

исчадие то блата, Ада.

Взаимной меной премий стали награждать,

так целесообразно, надо!

Однако взбунтовался Лермонтов в Раю,

его ведь имя оскорбили:

за блат, за стихоплётство вирш, – в его краю

Знобищеву с ним погнездили.

Фальсификацию одобрил Кузнецов:

«С бюджетом кто «на ты» – двулицы! Дорожкина – кукушка для своих птенцов, «Тропинки» члены – проходимцы. На премии вне конкурсов пусть их суют, им думать незачем учиться: да не испортят мыслями в стихах уют, их жизнь во лжи – бюджет-таблица… С горы бюджета сбрасываем грязь болот и родником зовём теченье. Дискредитации не нужен поворот, сравнение – есть отвлеченье. Закрыли мы бездушной фальшью родники «чужой» поэзии и прозы, законам, разуму и сердцу вопреки в почёте вирши безголосы».

В Союзе, что писательским зовут, – лишь ложь,

потворствуют обману члены,

итоги круглого мошенничества сплошь

для литераторов плачевны.

«Стилистика нарушена ведь не у нас», –

Дорожкина меня винила.

У полуграмотной не ночевал Пегас,

не мог он сесть в бездумье ила.

А председатель комитета культа лжи

Тамбова Фёдоров – шестёрка

бюджетной мафии, доволен, что изжит

я Ивлиевой мародёркой.

Из эСКа Старчикова ложь и клевета

фальсификацией хлопочет

признать, что лень его, как и суда, люта,

бессовестность темнее ночи.

Руководитель связи с бесами Бычков:

«Мы мафии все деньги дарим, считая ревизоров за лишь дураков, мечтаем о Российской гари. Тамбова радио поддерживает нас, особенно слуга Шмелёва. По нраву ей и порнографоман Niknas, считаем, что порнуха – клёво»!

Шмелёва рассказала людям про хмыря,

энцефалита при Тамбове

Наседкина; как ждёт, «Люпофью» дев дуря,

он «Маньку» с «Васькой» наготове…

Наседкину потворствует и Доровских

растлением такого рода:

по плану Даллеса возносит он плохих

писак в угоду бесам – мода!

«Не в качестве стихов, а в выгоде вся соль» –

таков приказ Чеботарёва.

А Бетин: «в замы за придумки – славны роль и смысл отписочного слова… Уволена юрист Попова мной уже другим чтоб неповадно было лишать коррупции власть в нашем этаже, без грабежа она уныла. Юрист Попова прокуроров бы смогла привлечь и к долгу, и к работе… Но взятки из бюджета – не один оклад, – корысть бюджетная – по моде! Дорожек вне мы родники закроем все, бюджет разделим лишь по блату. Пусть не коммерческий поэт ещё босей – возрадуемся зла параду… Мы с Ивлиевой наложили и запрет публиковать стихи без взяток… Мы конституцию топтали много лет, утрём судом с неё след пяток! В защиту провокации коррупций всё, – учитесь судьи, прокуроры, да здравствует для выходцев «чужих» лассо, пусть в нашу пользу будут споры»! [/b]

ЧАСТЬ 2. Дискриминация, коррупция, фальсификация – политика судебной, прокурорской и прочей мафии К мошенничеству Ивлиева гонит рать чиновников и глав бюджетных, – проектами постановлений учит красть их, улыбаясь им блаженно. Ведь Голубев Чеботарёва ученик, – прислужник Ивлиевой, «крыша» от критики моей. Начальник так безлик! Но Конституции он выше… О Конституции, гордясь, лишь говорят, а судьи бьют её на деле. Статьи её приносят в жертву как ягнят для шефской криминальной цели. По многим фактам независимость дана рабовладельческой команде. Свобод и прав лишает фарсом нас она подобно рэкетирской банде. Здесь чудище живёт под наглой кличкой Суд, – вредительству страны охрана, что узаконило сороконожек тут, и свор ответчиков обмана. В нём судьи бесятся: Кочергина, Мороз, Сорокина – просчёт природы. От «независимости» – плутовство вразнос, без совести Решений роды. Лишь целесообразности верны они, как и преступники в культуре. И все в бесчестии коррупции сродни, Решения равны халтуре. За ложью ложь и… Епифанову С.А. повысили за гибель правды. По области Тамбовской жнёт её коса – простые люди в землю вжаты. Квалификационная коллегия, – то палка-выручалка судей. То солидарность: и шпаны энергия, и управление в абсурде. Цинично, в государственном масштабе, ух! ликует ложь из протоколов… То мафии злорадствует порочный круг и ржёт над хилостью законов. Контроля нет, и торжествует криминал в распорядителях бюджета, на подкуп судей много раз он их ввергал, – мотив то данного сюжета. Тропинки заседаний лжи судья Мороз в дорожки к Аду превращает. По ним раскинулся коррупции обоз, суд Правду гонит вон в тайм-аут. Убийство истин трассу в Ад ведёт судья Сорокина путём Решений, дискриминацию в законы возводя, – Амельчевой на ней ошейник. Судья Сорокина Светлана – парадокс, коррупций целесообразность, фальсификаций в безнаказанности кросс, в убыток ей законы, – разность! Кочергиной, Мороз примера не стыдясь, она плюсует зло злодейски. Под светлым именем её таится грязь нечистой низости судейской. Косяк пираний, каждый вор в законе в нём, то судьи с аппетитом волчьим… Со временем остаток совести огнём сожжёт их крайние дни-ночи. Пока же чудище коррупцией рычит, судебным актом лая лживо, борец за правду казуистикой избит, но Коропенке здесь нажива. Шипит злорадно неподсудная змея – чиновничий судья Уваров. На Коммунальной восемь, от его вранья растёт коварство ягуаров. Под мафией Ковешникова, Ледовских и Арзамасцева, Баранов… На горьком опыте ту правду я постиг, что судьи – ярость русских кланов. А Бучнева, Архипова, Рожкова – лжи в Определениях подвластны. Убийством Конституции, зло ублажив, России судьи те опасны! Контроля нет над бредом Фокиной судьи, – система логикой тугая; от «независимости» правде суд вредит, лишь беззаконием рыгая. Суд Фокиной, должно быть, любит деньги, шмон, подделывая все суд-акты. Ведь ею каждый чёрт отпиской обелён, ей выгодны все лжи экстракты. Но Фокина не казуистикой страшна, – бессовестна… и тем ужасна. Природа отплатила ей за ложь сполна – судья всем честным мстит всечасно. Финансовые воры лишь – её друзья, то Дикарев из «Лига-Траста», себе, который, миллионы дал не зря, – для взяток судьям заграбастал. Он займодавец кооперативный, он заёмщик – всё в лице едином… судебно-прокурорской мафией крещён, за счёт истцов оправдан чином. О, чин судьи! То управляемый пожар, – коррупция им прочищает себе путь, криминал на кражи содержа, план Даллеса в жизнь воплощая. Судья решила: «Договор с самим собой с подделкой подписей законен». Так издеваться и глумиться над толпой при власти демон каждый склонен. Судья за ряд фальсификаций сгинет в ад, как и Верховных Судей стая, Определения которых злом визжат, преступностью своей играя. Они все Конституции наперекор не прячут хамскую усмешку. За это Фокиной от Божества позор и Судьям высшим за поддержку! Для Простосердовой Тамары ложь и суд – синонимы с «ошибки» первой. Ей нравится противоправности абсурд за счёт большой зарплаты левой. В Решении её позорном мысль тверда: «За дар, что мне дают красиво, я дебиторскую задолженность не дам взимать для кооператива. Я, как судья, законы снова извращу, по Конституции имею такое право, слава нашему клещу, в законе вору, кем болею! Нам независимость коррупцией дана – контроля нет и слава Чёрту! В грабительстве народа и моя вина, я конституцией притёрта». Её запрет обязанности исполнять всем приставам: взыскать с бандита украденные деньги, – это благодать ей и шпане всей ядовитой. Ведь оборотень Простосердова судья своим «Решением» циничным так угодила облсуду, что он, шутя, в свои ряды возвёл с поличным. Судья вредит истцам уже как Сатана, за негодяев заступаясь. Кассационные дела грязнит она Своею злобой упиваясь. Мошенниками в суд как вирус внедрена преступница, – то Гурулёва. Рыдает от цинизма добрая страна – зло Гурулёвой судит клёво… По Даллесу ей надо нарушать права, закон – подстилка для Татьяны. В Решениях её – лишь мафии слова, она ж слуга бандитов пьяных… В угоду мафии, без совести всегда злорадствуют от жизни рёва фальсифицированные дела суда, что производит Изгарёва. Как прокурор Пчелинцев (всем законам враг) от демонов судья Морозов культуру, правду оборачивает в прах отпиской без судебных кроссов. В судилище сообщница ворюг, судья фальсификатор Коропенко, отказы пишет.… Не указана статья закона? – то пред правдой стенка. Угодничает перед мафией она и зомби Лидия Попова, которая в суде абсурдностью полна, вредит судья ведь ложью слова. Позорит звание судьи Наталья Кныш порочной внутренней начинкой. В ней правды, справедливости нет ни на шиш, – поэтому она с «Тропинкой». Корю обман, цинизм Октябрьского суда в личине Котченко, Гуськова и Куликова. Вот кем мафия горда, по нраву «крыша» ей в оковах! Л.В. Попова, Добровольский, Кострюков, Амелин, Бучнева – иуды, убийцы истины, защитники воров. Фальсификации то ссуды за взятки им же. Кострюков П.А. – судья от мафии, позор Совета Тамбовской области и гласный друг жулья, грабитель русского поэта. Указ о преступлении эксперту вновь в Определении он сбрендил. От бесконтрольности к коррупции любовь его. Бандитом стал и Вендин*** – фальсификатор, клеветник и попугай, как и Туркевич иль Наседкин. За лживость в «Заключении» у них блага, а ум на всех как у трёхлетки, зато цинизм как у Верховного Суда, – то «независимость» всех портит. Идеология России в этом? Да! То мафии у власти порты… Позорная ФБУ Тамбовская ЛСЭ фальсификаторов разводит. Не практикует Щербакевич и отсев, – мошенников здесь хороводы. Здесь в криминальности купается эксперт: он от законов не зависим… Как судьи с взяткодателями тет-а-тет он театральным рад кулисам! Примкнула к ним без совести законов враг, но низости друг Толмачёва. Несёт в суде она всем честным людям крах, коррупции сдаваясь снова. Гнёт «независимости» бьёт исподтишка преступностью лжи против права с притворством хитрого зверька, но свысока фальсифицирует все ржаво. Изотерический Бастрыкина приказ: пункт двадцать, номер семьдесят два затем, коррупции чтоб зло стреляло в нас, а следователям есть яства! Коварством хвалится и Чечина-судья, Законы явно презирая. Ты не рыдай, бумага, от судов вранья, – Вся власть судебная такая! Пародией на суд похож делами Отт, ложь прокурора одобряя. Он резко против Конституции свобод. Отт – преисподней друг, враг рая. Да, в областном суде глава – один закон: в отказах чтобы всё лишь лгало. В неграмотности здесь притворщиков битком, но превзошёл всех Самохвалов. Его преступность в правосудии равна Чербаевой и Коропенко. А оборотень Белоусова – низ дна, фальсификации наценка. Примкнула к независимым лжецам судья района, что вокруг Тамбова. То Симонова, конкурентка прав жулья с дискриминацией не новой. Всем независимым от правды шлю позор, проклятье именем народа! Заведомо коррупционный их террор похож на глубину болота.

[b] ЧАСТЬ 3. Правовое издевательство над людьми продолжается

По целесообразности Верховный Суд

плюёт на каждый точный довод.

Корпоративное зло – солидарность тут

и ложь – верх права, что не ново.

Как попугаи, члены Верхнего Суда,

абсурды слепо источают.

В Суд-актах мафии – продажности беда,

Нечаева в том обличаю

и Толкаченко. Эрдыниев, Бирюков,

Серков, Ерёменко, Момотов,

Талдыкина и Гетман – «крыши» для «братков», –

Калинина – все в связке мотов.

На сброд не принимают жалобы они,

людей поставив вне закона.

Цель судей: чтоб с рабами были мы сродни,

казнь Конституции – цель трона.

Кто за принципиальность – определены

в рабы (де-факто – вне закона):

нет взяток – к точности мосты вновь сожжены

фальсификацией с разгона.

В отказах судей нет и ссылок на закон,

что значит, нет на них управы.

На каждом из них лжи и подлости вагон,

но неподсудны зла оправы…

Верховный Суд нагл бесконтрольностью как лёд,

за это зашибает деньги.

На Конституцию России он плюёт, –

на мачте чести слабы стеньги. ****

Суд от законов в «независимость» одет, –

система правду не внимала.

Фальсификацией нас бьёт бюджетоед

в защиту вора Криминала.

Суд – зоопарк, разгул преступности без дна,

живут в нём, совестью кто беден.

Поэтому зверьми любая власть полна,

зверинцем управляет Бетин.

Стал вдруг за помощь мафии он москвичом,

здесь заменил его Никитин,

ему дискриминации зло нипочём, –

он также против рая истин.

В России суд – бандит и в поле правовом,

и на юридической дороге.

В судебных актах логики нет – лжи битком,

то рвений мафии итоги;

Не к честности свобода мчит, наоборот:

де-факто с де-юре – гротески!

Пороки судей возрастают от свобод, –

ошибся Михаил Барщевский.

Судья самостоятелен: контроля нет –

не подчиняется закону,

поэтому любой мошенник-зверь пригрет,

а жизнь людей подобна стону.

Не исполняют основной закон ведь те,

кто злоупотребляет правом,

кто и от бесконтрольности так оголтел, –

что игнорирует лукаво

законы, доказательства и факты все,

а также документы, речи.

От «независимости» не спасёт эссе

гаранту прав, кто не перечит

звериной сути юридических волков:

«сгубить, кто не приносит взяток», –

прокуратура топчет истину вспоров,

а суд стирает след от пяток!

Все правоохранители, не только суд,

для выгод собственных коварны.

Они Россию к истреблению ведут

как плана Даллеса плацдармы.

Бюджетников, в отписках славящих цинизм,

юристы эти заразили.

Системой каждый честный человек гоним

при помощи суда-верзилы.

Утопят судьи правду и напишут: «Нем истец ты» , доводы отринув.

Что государство – мафия, известно всем

кто влез в судебную трясину.

Москва о мафии коррупции слова

объектам жалоб отсылает,

не вникнув в смысл, не ознакомившись едва,

контролю оглашает аут.

Районный прокурор Пчелинцев рад тому –

в Тамбове главного он выше.

По-моему, он «вор в законе», потому

абсурд его вранья бесстыжей.

Все госструктуры истин доводы мои

не в силах словом опровергнуть.

Фальсификация для них как героин,

дискриминация – злу верность.

Гордятся не дискриминацией они:

коррупции факт – жизнь их власти.

Тройным стандартам суд от мафии сродни,

Европа чтоб кричала: «Счастье!»

Поклёп, зло Даллесы со статусом несут

дискриминацией двулицей.

Америка, Европа и российский суд

с ума сошли от всех амбиций…

Судебную систему русскую сравнить

велит Бог с геноцидом бравым

нацистской Украины. Курс один их: бить

людей, кто оказался правым

на деле, а не на кривд секторских словах.

Властей цель: жить за счёт активных

людей, их средства красть, их жизни и права,

глумиться на рублях и гривнах.

Американцы управляют без причуд

марионеткой Украиной.

В России кукловод – лишь мафиозный Суд,

а Президент – у власти мнимой.

За доллары репрессии суды ввели,

дискриминацию законов:

как аскариды жрут Россию изнутри,

так Украину – власть «панновов».

Коррупция – идеология двух стран,

отмена прав народов – средство,

и мафия в законе – должностной таран,

и ложь ликует повсеместно!

Донецку и Луганску рекомендовать

необходимо для их прока:

с контролем ликовала, чтобы, правда-мать, – не будет с судьями морока .

А у Дорожкиной – сумбурный винегрет,

фальсификаций гнёт кандальный.

От беззаконности всем честным только вред,

физический и аморальный.

На Пленумах суд-практику Верховный Суд

легитимирует обычно:

«Без мафии невежд – любой абсурд и блуд!» –

провозгласит законом зычно.

Потворствует преступности Госдумы блеф,

и хворь статейки триста третьей.

То Конституционный Суд, чуть заболев,

сменил законы на бесчестье

корпоративности преступного суда,

чем Конституцию представил

народу декорацией, она чужда

из-за отмен её же правил.

На Конституцию РФ властям плевать,

ведь каждая из них – лишь страус.

Невыгодны законы им, они же – знать! –

Я на отписки опираюсь.

Так с независимостью от законов лишь

по Даллесу и по «понятьям»

нас судит чудище, которое не чтишь,

но повинуешься с проклятьем…

Я проклинаю за бесспорную корысть

всех судей – оборотней чести,

дарителей бюджета суждено им грызть

в Аду с прокурорами вместе.

Самих же судей лицемерных черти жрут

в фальсифицированном лоне.

И здесь цель лжи их, кто издевательски крут

был – ублажать ворюг в законе.

Ликует Ад, то демон зла судья Борщёв,

и бес – фальсификатор Жердев

ползут в котёл, за ними грешники ещё,

и каждый хочет быть в десерте.

Предательница из двуличного суда

с бездушьем яростным – Белова

обставила всех с криком: «Лучшая еда! Коррупцию кормить готова».

Здесь Котченко – системно-каверзный судья,

что и от мафии зависел

при жизни, разлагается, грехом смердя,

ведь для жратвы ещё он кисел.

А варят грешников в слезах людских. Мороз,

Ознобкина, Морозов. Центы

за анти-испаренье требуют без поз:

«И здесь мы судьи: хладагенты…».

Как рады были судьи все уже вдали

Дорожкину свою увидеть

с блатным бюджетом! В Ад преступницу вели,

быков ведут так на корриде!

Здесь «независимые» властные «быки»

в Аду, греша, едят друг друга.

Дрожит Дорожкина – все подлецы горьки,

она лишь пахнет от испуга…

Но судьям просто так очиститься нельзя,

сожрав в Аду Иуду даже,

ведь каждый демон в бесконтрольности предвзят,

будь в мантии он или в саже…

Наседкина чернеют кости под котлом

и членов падшего Союза

писателей. За трусость-грех им поделом –

они ползли по жизни юзом.

Творения их равнодушие взнесло,

метнуло в Ад, за то, что врали…

Дотации от коррупционеров – зло

и для писательской морали.

Агент Тамбовских группировок дядя Фред

Википедии модератор

вошёл в неё, чтоб изнутри нести ей вред,

для лжи цензуря шельмовато.

Среди чертей «википедийский дядя Фред»

признал в Чеботарёве брата,

изводит кто поэзию, хваля лишь бред,

организуя фальшь парада.

Мерзавки из «Научного» совета тут:

то неучи в стихах, в культуре,

их как «экспертов» стихотворства черти жгут

и удивляются злу в шкуре.

Земцова, Ивлиева, Кротова, Мороз,

Дорожкина, Наседкин также,

в бюджете всех их нечестивый симбиоз

на лицемерии заквашен.

Ложь Громовой и Патриной не испарить,

как Романенко врут все снова,

а Киселёвой и Дорошиной на прыть

в угаре вторит Ходякова.

Для мафии, судов, лжецов и Сатаны

полезен, духом нищ, Канищев,

но он и все в Аду за кривду сожжены,

моральный климат станет чище…

Но будет всё потом, пока что отдана

вся власть тому, кто правит гадко.

В Тамбове он же первый… Кто же Сатана?

От Бога эта Вам загадка…

Примечания…

* Наседкин Н.Н. – бывший председатель Тамбовского общества союза писателей (ТОСП) не путать с (ТОПС) Тамбовским организованным преступным сообществом, хотя принципы их деятельности одни и те же.

** Туркевич И.Я. – главный мафиозный лжесудмедэксперт ТОГУЗ «БСМЭ», Тамбов, ул. Рабочая, 35.

*** Вендин А.Н. – независимый от законов преступник, главный мафиозный Лжеэксперт федерального бюджетного учреждения Тамбовская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции Российской Федерации. 392002, г. Тамбов, ул. Тельмана, 27, тел/факс (4752) 71-58-49, 72-79-62.

**** Стеньги – второе снизу колено составной мачты судна.