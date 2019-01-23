Поэма № 2. Российский суд – бич народа от безнаказанности своей. Сколько можно терпеть?

К сведению: каждое слово поэмы опирается на факты из судебных документов
Часть 1. Факты преступлений чиновников г. Тамбова
Фальсификацию на жуликов не льют, –
своих мочить суды не смеют.
Изобличенья бесконтрольности спасут
народ, кому все «мылят шею».
Я знаю, жизнь активностью лишь хороша
в наряде правды подвенечной:
Российская власть, не провозглашай дискриминацию навечно!
дискриминацию навечно!
Но извратить в отписках просьбы – цель властей:
«Терпи ущерб моральный, автор, все независимы от жалоб, охладей, – преступный Мы катализатор»
все независимы от жалоб, охладей, –
преступный Мы катализатор»…
Культ личности Дорожкиной в позор Тамбов
вогнал абсурдностью своею,
изобличить велел мне возмущённый Бог
парадоксальную затею…
Чиновничество, в азбуке стиха чужом,
швырнуло звонко чин поэта
Дорожкиной, в элиту влезла что ужом,
верша беззубости без цвета.
В тех виршах безыдейно-мелких и сухих
души нет, но зато есть рифмы.
Дорожкиной бюджет дают за счёт других! –
Не можем одолеть тот риф мы.
Ей в управлении культуры блат как сват, –
мошенничает здесь подруга,
книжонки переиздавая. Все ловчат,
завязывая подлость туго.
Враги литературы, Даллеса друзья
и злой коррупции основа:
то Ивлиева, Фёдоров, руководя,
уничтожают жизнь Тамбова.
Наседкин, Фёдоров, Дорожкина – лжецы
и черви в органах культуры.
От зависти Пегаса держат за уздцы,
их бесят не свои аллюры.
Дорожкина – от зла Почётный гражданин
Тамбова, – верх дискредитаций
людей известных… Лицемерию сродни
их так порочит визг оваций!
Ликует на тропе предвзятости конфуз:
опять из тьмы пролез наружу
коррупции и недомыслия союз, –
в Тамбове Дума села в лужу,
где телевидение плещется уже
не замечая даже грязи
в «подарочке» от Ивлиевой протеже
в отстойник гордых несуразиц!
Россию вновь позорит явный беспредел:
то порнографоман Наседкин, – *
второй Туркевич от бюджета очумел, **
за клевету едя объедки
с Дорожкинского криминального стола.
В стихах профан он, но – «прозаик»!
Фантасмагория с печатью сорвала
с тех маски, ложь что заказали
ему, как председателю среды Союз
писателей, где есть поэты
и поэтессы-минусы. На что им плюс? –
Дорожкинцы в цинизм одеты
при отмывании бюджетного рубля,
от попустительства той власти,
юлит в отписках что, подарочки деля,
среди «Тропинки» и… отчасти.
И фестиваль «Литературный марафон»
направлен против всех талантов:
«Уйди же, стимул, из литературы вон, – чеботарёвцам больше грантов! Ведь Ивлиевой развлечения нужны, литературный фонд на это. Мы с ним погреемся в Крыму, не жаль казны, – в судах расхолодило лето. О, судей «независимость», нам жить даёшь, стабильно нет на нас управы, а чуть что: деньги извели на молодёжь, – культурные пусть знает нравы. На эпиграммы не привыкли отвечать? Мы реем над ямбохореем, украсть велит в активе круглая печать, на зависть делать то умеем. Для популяризации никчёмных книг, но издаваемых по блату, отнимем деньги мы у матерей и вмиг свершим Дорожкиной доплату. Девиз наш: лишь того, кто лучше, не издать! Пусть настоящие поэты обиду будут ощущать, на то плевать, ведь сыты мы и приодеты. Но то – вершина айсберга! Подводный мир наш подкупной, и этим дорог… Цинизм Тамбовский так логичен: подкорми… и вирши выйдут из задворок».
чеботарёвцам больше грантов!
Ведь Ивлиевой развлечения нужны,
литературный фонд на это.
Мы с ним погреемся в Крыму, не жаль казны, –
в судах расхолодило лето.
О, судей «независимость», нам жить даёшь,
стабильно нет на нас управы,
а чуть что: деньги извели на молодёжь, –
культурные пусть знает нравы.
На эпиграммы не привыкли отвечать?
Мы реем над ямбохореем,
украсть велит в активе круглая печать,
на зависть делать то умеем.
Для популяризации никчёмных книг,
но издаваемых по блату,
отнимем деньги мы у матерей и вмиг
свершим Дорожкиной доплату.
Девиз наш: лишь того, кто лучше, не издать!
Пусть настоящие поэты
обиду будут ощущать, на то плевать,
ведь сыты мы и приодеты.
Но то – вершина айсберга! Подводный мир
наш подкупной, и этим дорог…
Цинизм Тамбовский так логичен: подкорми…
и вирши выйдут из задворок».
Подслушал монолог начальства я не зря,
всё Конституции согласно.
Такой ведь наглости нет даже у царя,
продолжу раскрывать опасность.
Чтоб бесталанным членами Союза стать
нужна предвзятая поддержка,
пока за них – властей Тамбовская печать
и телевидений тележка.
И вот сопредседатель, первый секретарь,
московский критик в списке сметы,
предвзятость вновь вознесена во всём! Как встарь,
вздыхают местные поэты.
По смыслу всё предназначалось лишь для них…
чиновничество же решило:
бюджет себе, Дорожкиной и тем, кто лих,
часть – для российского страшила.
Три года возмущался автор этих строк
мошенничеством, беспределом,
но соучастников средь власти круг широк –
бюджетом мафия владела.
Несправедливостью отринутый поэт
попался в зубы той акулы,
что ест всегда лишь тех, несёт в себе кто свет,
не зря же вирусы к ней льнули,
коррупцией в законе власти заразив.
В подводном озверелом мире
ей легче наживаться без альтернатив,
чтоб с жиру равной быть транжире.
Под видом фестиваля, тайно, воровски,
ублажив фальшь, присущей «приме»,
умаслив приглашённых из Москвы-реки,
она амёб в ту лужу примет
вне конкурсов, в макулатуру превратив
бюджет, известность – в эйфорию.
Дорожкина за «пыль в глаза» (герой почти), –
в обман ввела «Википедию»,
для каковой лишь книг количества важны.
В Тамбове издают за «славу»,
что дарят за подхалимаж и блат чины,
поэтам же дают отраву,
невидимую в мутной порченой воде.
Ликует бешено угроза,
что инфузории начнут царить везде,
назло правдивости прогноза:
«В болоте затхлом упомянутый Союз оставит троп следы да рожки. Наседкин пошл сполна, в пороках не кургуз, – закуска той сороконожки».
оставит троп следы да рожки.
Наседкин пошл сполна, в пороках не кургуз, –
закуска той сороконожки».
Дорожкинской «Тропинкой» многоножку звать,
исчадие то блата, Ада.
Взаимной меной премий стали награждать,
так целесообразно, надо!
Однако взбунтовался Лермонтов в Раю,
его ведь имя оскорбили:
за блат, за стихоплётство вирш, – в его краю
Знобищеву с ним погнездили.
Фальсификацию одобрил Кузнецов:
«С бюджетом кто «на ты» – двулицы! Дорожкина – кукушка для своих птенцов, «Тропинки» члены – проходимцы. На премии вне конкурсов пусть их суют, им думать незачем учиться: да не испортят мыслями в стихах уют, их жизнь во лжи – бюджет-таблица… С горы бюджета сбрасываем грязь болот и родником зовём теченье. Дискредитации не нужен поворот, сравнение – есть отвлеченье. Закрыли мы бездушной фальшью родники «чужой» поэзии и прозы, законам, разуму и сердцу вопреки в почёте вирши безголосы».
Дорожкина – кукушка для своих птенцов,
«Тропинки» члены – проходимцы.
На премии вне конкурсов пусть их суют,
им думать незачем учиться:
да не испортят мыслями в стихах уют,
их жизнь во лжи – бюджет-таблица…
С горы бюджета сбрасываем грязь болот
и родником зовём теченье.
Дискредитации не нужен поворот,
сравнение – есть отвлеченье.
Закрыли мы бездушной фальшью родники
«чужой» поэзии и прозы,
законам, разуму и сердцу вопреки
в почёте вирши безголосы».
В Союзе, что писательским зовут, – лишь ложь,
потворствуют обману члены,
итоги круглого мошенничества сплошь
для литераторов плачевны.
«Стилистика нарушена ведь не у нас», –
Дорожкина меня винила.
У полуграмотной не ночевал Пегас,
не мог он сесть в бездумье ила.
А председатель комитета культа лжи
Тамбова Фёдоров – шестёрка
бюджетной мафии, доволен, что изжит
я Ивлиевой мародёркой.
Из эСКа Старчикова ложь и клевета
фальсификацией хлопочет
признать, что лень его, как и суда, люта,
бессовестность темнее ночи.
Руководитель связи с бесами Бычков:
«Мы мафии все деньги дарим, считая ревизоров за лишь дураков, мечтаем о Российской гари. Тамбова радио поддерживает нас, особенно слуга Шмелёва. По нраву ей и порнографоман Niknas, считаем, что порнуха – клёво»!
считая ревизоров за лишь дураков,
мечтаем о Российской гари.
Тамбова радио поддерживает нас,
особенно слуга Шмелёва.
По нраву ей и порнографоман Niknas,
считаем, что порнуха – клёво»!
Шмелёва рассказала людям про хмыря,
энцефалита при Тамбове
Наседкина; как ждёт, «Люпофью» дев дуря,
он «Маньку» с «Васькой» наготове…
Наседкину потворствует и Доровских
растлением такого рода:
по плану Даллеса возносит он плохих
писак в угоду бесам – мода!
«Не в качестве стихов, а в выгоде вся соль» –
таков приказ Чеботарёва.
А Бетин: «в замы за придумки – славны роль и смысл отписочного слова… Уволена юрист Попова мной уже другим чтоб неповадно было лишать коррупции власть в нашем этаже, без грабежа она уныла. Юрист Попова прокуроров бы смогла привлечь и к долгу, и к работе… Но взятки из бюджета – не один оклад, – корысть бюджетная – по моде! Дорожек вне мы родники закроем все, бюджет разделим лишь по блату. Пусть не коммерческий поэт ещё босей – возрадуемся зла параду… Мы с Ивлиевой наложили и запрет публиковать стихи без взяток… Мы конституцию топтали много лет, утрём судом с неё след пяток! В защиту провокации коррупций всё, – учитесь судьи, прокуроры, да здравствует для выходцев «чужих» лассо, пусть в нашу пользу будут споры»!
и смысл отписочного слова…
Уволена юрист Попова мной уже
другим чтоб неповадно было
лишать коррупции власть в нашем этаже,
без грабежа она уныла.
Юрист Попова прокуроров бы смогла
привлечь и к долгу, и к работе…
Но взятки из бюджета – не один оклад, –
корысть бюджетная – по моде!
Дорожек вне мы родники закроем все,
бюджет разделим лишь по блату.
Пусть не коммерческий поэт ещё босей –
возрадуемся зла параду…
Мы с Ивлиевой наложили и запрет
публиковать стихи без взяток…
Мы конституцию топтали много лет,
утрём судом с неё след пяток!
В защиту провокации коррупций всё, –
учитесь судьи, прокуроры,
да здравствует для выходцев «чужих» лассо,
пусть в нашу пользу будут споры»![/b]
ЧАСТЬ 2. Дискриминация, коррупция, фальсификация – политика судебной, прокурорской и прочей мафии К мошенничеству Ивлиева гонит рать чиновников и глав бюджетных, – проектами постановлений учит красть их, улыбаясь им блаженно. Ведь Голубев Чеботарёва ученик, – прислужник Ивлиевой, «крыша» от критики моей. Начальник так безлик! Но Конституции он выше… О Конституции, гордясь, лишь говорят, а судьи бьют её на деле. Статьи её приносят в жертву как ягнят для шефской криминальной цели. По многим фактам независимость дана рабовладельческой команде. Свобод и прав лишает фарсом нас она подобно рэкетирской банде. Здесь чудище живёт под наглой кличкой Суд, – вредительству страны охрана, что узаконило сороконожек тут, и свор ответчиков обмана. В нём судьи бесятся: Кочергина, Мороз, Сорокина – просчёт природы. От «независимости» – плутовство вразнос, без совести Решений роды. Лишь целесообразности верны они, как и преступники в культуре. И все в бесчестии коррупции сродни, Решения равны халтуре. За ложью ложь и… Епифанову С.А. повысили за гибель правды. По области Тамбовской жнёт её коса – простые люди в землю вжаты. Квалификационная коллегия, – то палка-выручалка судей. То солидарность: и шпаны энергия, и управление в абсурде. Цинично, в государственном масштабе, ух! ликует ложь из протоколов… То мафии злорадствует порочный круг и ржёт над хилостью законов. Контроля нет, и торжествует криминал в распорядителях бюджета, на подкуп судей много раз он их ввергал, – мотив то данного сюжета. Тропинки заседаний лжи судья Мороз в дорожки к Аду превращает. По ним раскинулся коррупции обоз, суд Правду гонит вон в тайм-аут. Убийство истин трассу в Ад ведёт судья Сорокина путём Решений, дискриминацию в законы возводя, – Амельчевой на ней ошейник. Судья Сорокина Светлана – парадокс, коррупций целесообразность, фальсификаций в безнаказанности кросс, в убыток ей законы, – разность! Кочергиной, Мороз примера не стыдясь, она плюсует зло злодейски. Под светлым именем её таится грязь нечистой низости судейской. Косяк пираний, каждый вор в законе в нём, то судьи с аппетитом волчьим… Со временем остаток совести огнём сожжёт их крайние дни-ночи. Пока же чудище коррупцией рычит, судебным актом лая лживо, борец за правду казуистикой избит, но Коропенке здесь нажива. Шипит злорадно неподсудная змея – чиновничий судья Уваров. На Коммунальной восемь, от его вранья растёт коварство ягуаров. Под мафией Ковешникова, Ледовских и Арзамасцева, Баранов… На горьком опыте ту правду я постиг, что судьи – ярость русских кланов. А Бучнева, Архипова, Рожкова – лжи в Определениях подвластны. Убийством Конституции, зло ублажив, России судьи те опасны! Контроля нет над бредом Фокиной судьи, – система логикой тугая; от «независимости» правде суд вредит, лишь беззаконием рыгая. Суд Фокиной, должно быть, любит деньги, шмон, подделывая все суд-акты. Ведь ею каждый чёрт отпиской обелён, ей выгодны все лжи экстракты. Но Фокина не казуистикой страшна, – бессовестна… и тем ужасна. Природа отплатила ей за ложь сполна – судья всем честным мстит всечасно. Финансовые воры лишь – её друзья, то Дикарев из «Лига-Траста», себе, который, миллионы дал не зря, – для взяток судьям заграбастал. Он займодавец кооперативный, он заёмщик – всё в лице едином… судебно-прокурорской мафией крещён, за счёт истцов оправдан чином. О, чин судьи! То управляемый пожар, – коррупция им прочищает себе путь, криминал на кражи содержа, план Даллеса в жизнь воплощая. Судья решила: «Договор с самим собой с подделкой подписей законен». Так издеваться и глумиться над толпой при власти демон каждый склонен. Судья за ряд фальсификаций сгинет в ад, как и Верховных Судей стая, Определения которых злом визжат, преступностью своей играя. Они все Конституции наперекор не прячут хамскую усмешку. За это Фокиной от Божества позор и Судьям высшим за поддержку! Для Простосердовой Тамары ложь и суд – синонимы с «ошибки» первой. Ей нравится противоправности абсурд за счёт большой зарплаты левой. В Решении её позорном мысль тверда: «За дар, что мне дают красиво, я дебиторскую задолженность не дам взимать для кооператива. Я, как судья, законы снова извращу, по Конституции имею такое право, слава нашему клещу, в законе вору, кем болею! Нам независимость коррупцией дана – контроля нет и слава Чёрту! В грабительстве народа и моя вина, я конституцией притёрта». Её запрет обязанности исполнять всем приставам: взыскать с бандита украденные деньги, – это благодать ей и шпане всей ядовитой. Ведь оборотень Простосердова судья своим «Решением» циничным так угодила облсуду, что он, шутя, в свои ряды возвёл с поличным. Судья вредит истцам уже как Сатана, за негодяев заступаясь. Кассационные дела грязнит она Своею злобой упиваясь. Мошенниками в суд как вирус внедрена преступница, – то Гурулёва. Рыдает от цинизма добрая страна – зло Гурулёвой судит клёво… По Даллесу ей надо нарушать права, закон – подстилка для Татьяны. В Решениях её – лишь мафии слова, она ж слуга бандитов пьяных… В угоду мафии, без совести всегда злорадствуют от жизни рёва фальсифицированные дела суда, что производит Изгарёва. Как прокурор Пчелинцев (всем законам враг) от демонов судья Морозов культуру, правду оборачивает в прах отпиской без судебных кроссов. В судилище сообщница ворюг, судья фальсификатор Коропенко, отказы пишет.… Не указана статья закона? – то пред правдой стенка. Угодничает перед мафией она и зомби Лидия Попова, которая в суде абсурдностью полна, вредит судья ведь ложью слова. Позорит звание судьи Наталья Кныш порочной внутренней начинкой. В ней правды, справедливости нет ни на шиш, – поэтому она с «Тропинкой». Корю обман, цинизм Октябрьского суда в личине Котченко, Гуськова и Куликова. Вот кем мафия горда, по нраву «крыша» ей в оковах! Л.В. Попова, Добровольский, Кострюков, Амелин, Бучнева – иуды, убийцы истины, защитники воров. Фальсификации то ссуды за взятки им же. Кострюков П.А. – судья от мафии, позор Совета Тамбовской области и гласный друг жулья, грабитель русского поэта. Указ о преступлении эксперту вновь в Определении он сбрендил. От бесконтрольности к коррупции любовь его. Бандитом стал и Вендин*** – фальсификатор, клеветник и попугай, как и Туркевич иль Наседкин. За лживость в «Заключении» у них блага, а ум на всех как у трёхлетки, зато цинизм как у Верховного Суда, – то «независимость» всех портит. Идеология России в этом? Да! То мафии у власти порты… Позорная ФБУ Тамбовская ЛСЭ фальсификаторов разводит. Не практикует Щербакевич и отсев, – мошенников здесь хороводы. Здесь в криминальности купается эксперт: он от законов не зависим… Как судьи с взяткодателями тет-а-тет он театральным рад кулисам! Примкнула к ним без совести законов враг, но низости друг Толмачёва. Несёт в суде она всем честным людям крах, коррупции сдаваясь снова. Гнёт «независимости» бьёт исподтишка преступностью лжи против права с притворством хитрого зверька, но свысока фальсифицирует все ржаво. Изотерический Бастрыкина приказ: пункт двадцать, номер семьдесят два затем, коррупции чтоб зло стреляло в нас, а следователям есть яства! Коварством хвалится и Чечина-судья, Законы явно презирая. Ты не рыдай, бумага, от судов вранья, – Вся власть судебная такая! Пародией на суд похож делами Отт, ложь прокурора одобряя. Он резко против Конституции свобод. Отт – преисподней друг, враг рая. Да, в областном суде глава – один закон: в отказах чтобы всё лишь лгало. В неграмотности здесь притворщиков битком, но превзошёл всех Самохвалов. Его преступность в правосудии равна Чербаевой и Коропенко. А оборотень Белоусова – низ дна, фальсификации наценка. Примкнула к независимым лжецам судья района, что вокруг Тамбова. То Симонова, конкурентка прав жулья с дискриминацией не новой. Всем независимым от правды шлю позор, проклятье именем народа! Заведомо коррупционный их террор похож на глубину болота.
К мошенничеству Ивлиева гонит рать
чиновников и глав бюджетных, –
проектами постановлений учит красть
их, улыбаясь им блаженно.
Ведь Голубев Чеботарёва ученик, –
прислужник Ивлиевой, «крыша»
от критики моей. Начальник так безлик!
Но Конституции он выше…
О Конституции, гордясь, лишь говорят,
а судьи бьют её на деле.
Статьи её приносят в жертву как ягнят
для шефской криминальной цели.
По многим фактам независимость дана
рабовладельческой команде.
Свобод и прав лишает фарсом нас она
подобно рэкетирской банде.
Здесь чудище живёт под наглой кличкой Суд, –
вредительству страны охрана,
что узаконило сороконожек тут,
и свор ответчиков обмана.
В нём судьи бесятся: Кочергина, Мороз,
Сорокина – просчёт природы.
От «независимости» – плутовство вразнос,
без совести Решений роды.
Лишь целесообразности верны они,
как и преступники в культуре.
И все в бесчестии коррупции сродни,
Решения равны халтуре.
За ложью ложь и… Епифанову С.А.
повысили за гибель правды.
По области Тамбовской жнёт её коса –
простые люди в землю вжаты.
Квалификационная коллегия, –
то палка-выручалка судей.
То солидарность: и шпаны энергия,
и управление в абсурде.
Цинично, в государственном масштабе, ух!
ликует ложь из протоколов…
То мафии злорадствует порочный круг
и ржёт над хилостью законов.
Контроля нет, и торжествует криминал
в распорядителях бюджета,
на подкуп судей много раз он их ввергал, –
мотив то данного сюжета.
Тропинки заседаний лжи судья Мороз
в дорожки к Аду превращает.
По ним раскинулся коррупции обоз,
суд Правду гонит вон в тайм-аут.
Убийство истин трассу в Ад ведёт судья
Сорокина путём Решений,
дискриминацию в законы возводя, –
Амельчевой на ней ошейник.
Судья Сорокина Светлана – парадокс,
коррупций целесообразность,
фальсификаций в безнаказанности кросс,
в убыток ей законы, – разность!
Кочергиной, Мороз примера не стыдясь,
она плюсует зло злодейски.
Под светлым именем её таится грязь
нечистой низости судейской.
Косяк пираний, каждый вор в законе в нём,
то судьи с аппетитом волчьим…
Со временем остаток совести огнём
сожжёт их крайние дни-ночи.
Пока же чудище коррупцией рычит,
судебным актом лая лживо,
борец за правду казуистикой избит,
но Коропенке здесь нажива.
Шипит злорадно неподсудная змея –
чиновничий судья Уваров.
На Коммунальной восемь, от его вранья
растёт коварство ягуаров.
Под мафией Ковешникова, Ледовских
и Арзамасцева, Баранов…
На горьком опыте ту правду я постиг,
что судьи – ярость русских кланов.
А Бучнева, Архипова, Рожкова – лжи
в Определениях подвластны.
Убийством Конституции, зло ублажив,
России судьи те опасны!
Контроля нет над бредом Фокиной судьи, –
система логикой тугая;
от «независимости» правде суд вредит,
лишь беззаконием рыгая.
Суд Фокиной, должно быть, любит деньги, шмон,
подделывая все суд-акты.
Ведь ею каждый чёрт отпиской обелён,
ей выгодны все лжи экстракты.
Но Фокина не казуистикой страшна, –
бессовестна… и тем ужасна.
Природа отплатила ей за ложь сполна –
судья всем честным мстит всечасно.
Финансовые воры лишь – её друзья,
то Дикарев из «Лига-Траста»,
себе, который, миллионы дал не зря, –
для взяток судьям заграбастал.
Он займодавец кооперативный, он
заёмщик – всё в лице едином…
судебно-прокурорской мафией крещён,
за счёт истцов оправдан чином.
О, чин судьи! То управляемый пожар, –
коррупция им прочищает
себе путь, криминал на кражи содержа,
план Даллеса в жизнь воплощая.
Судья решила: «Договор с самим собой с подделкой подписей законен».
с подделкой подписей законен».
Так издеваться и глумиться над толпой
при власти демон каждый склонен.
Судья за ряд фальсификаций сгинет в ад,
как и Верховных Судей стая,
Определения которых злом визжат,
преступностью своей играя.
Они все Конституции наперекор
не прячут хамскую усмешку.
За это Фокиной от Божества позор
и Судьям высшим за поддержку!
Для Простосердовой Тамары ложь и суд –
синонимы с «ошибки» первой.
Ей нравится противоправности абсурд
за счёт большой зарплаты левой.
В Решении её позорном мысль тверда:
«За дар, что мне дают красиво, я дебиторскую задолженность не дам взимать для кооператива. Я, как судья, законы снова извращу, по Конституции имею такое право, слава нашему клещу, в законе вору, кем болею! Нам независимость коррупцией дана – контроля нет и слава Чёрту! В грабительстве народа и моя вина, я конституцией притёрта».
я дебиторскую задолженность не дам
взимать для кооператива.
Я, как судья, законы снова извращу,
по Конституции имею
такое право, слава нашему клещу,
в законе вору, кем болею!
Нам независимость коррупцией дана –
контроля нет и слава Чёрту!
В грабительстве народа и моя вина,
я конституцией притёрта».
Её запрет обязанности исполнять
всем приставам: взыскать с бандита
украденные деньги, – это благодать
ей и шпане всей ядовитой.
Ведь оборотень Простосердова судья
своим «Решением» циничным
так угодила облсуду, что он, шутя,
в свои ряды возвёл с поличным.
Судья вредит истцам уже как Сатана,
за негодяев заступаясь.
Кассационные дела грязнит она
Своею злобой упиваясь.
Мошенниками в суд как вирус внедрена
преступница, – то Гурулёва.
Рыдает от цинизма добрая страна –
зло Гурулёвой судит клёво…
По Даллесу ей надо нарушать права,
закон – подстилка для Татьяны.
В Решениях её – лишь мафии слова,
она ж слуга бандитов пьяных…
В угоду мафии, без совести всегда
злорадствуют от жизни рёва
фальсифицированные дела суда,
что производит Изгарёва.
Как прокурор Пчелинцев (всем законам враг)
от демонов судья Морозов
культуру, правду оборачивает в прах
отпиской без судебных кроссов.
В судилище сообщница ворюг, судья
фальсификатор Коропенко,
отказы пишет.… Не указана статья
закона? – то пред правдой стенка.
Угодничает перед мафией она
и зомби Лидия Попова,
которая в суде абсурдностью полна,
вредит судья ведь ложью слова.
Позорит звание судьи Наталья Кныш
порочной внутренней начинкой.
В ней правды, справедливости нет ни на шиш, –
поэтому она с «Тропинкой».
Корю обман, цинизм Октябрьского суда
в личине Котченко, Гуськова
и Куликова. Вот кем мафия горда,
по нраву «крыша» ей в оковах!
Л.В. Попова, Добровольский, Кострюков,
Амелин, Бучнева – иуды,
убийцы истины, защитники воров.
Фальсификации то ссуды
за взятки им же. Кострюков П.А. – судья
от мафии, позор Совета
Тамбовской области и гласный друг жулья,
грабитель русского поэта.
Указ о преступлении эксперту вновь
в Определении он сбрендил.
От бесконтрольности к коррупции любовь
его. Бандитом стал и Вендин*** –
фальсификатор, клеветник и попугай,
как и Туркевич иль Наседкин.
За лживость в «Заключении» у них блага,
а ум на всех как у трёхлетки,
зато цинизм как у Верховного Суда, –
то «независимость» всех портит.
Идеология России в этом? Да!
То мафии у власти порты…
Позорная ФБУ Тамбовская ЛСЭ
фальсификаторов разводит.
Не практикует Щербакевич и отсев, –
мошенников здесь хороводы.
Здесь в криминальности купается эксперт:
он от законов не зависим…
Как судьи с взяткодателями тет-а-тет
он театральным рад кулисам!
Примкнула к ним без совести законов враг,
но низости друг Толмачёва.
Несёт в суде она всем честным людям крах,
коррупции сдаваясь снова.
Гнёт «независимости» бьёт исподтишка
преступностью лжи против права
с притворством хитрого зверька, но свысока
фальсифицирует все ржаво.
Изотерический Бастрыкина приказ:
пункт двадцать, номер семьдесят два
затем, коррупции чтоб зло стреляло в нас,
а следователям есть яства!
Коварством хвалится и Чечина-судья,
Законы явно презирая.
Ты не рыдай, бумага, от судов вранья, –
Вся власть судебная такая!
Пародией на суд похож делами Отт,
ложь прокурора одобряя.
Он резко против Конституции свобод.
Отт – преисподней друг, враг рая.
Да, в областном суде глава – один закон:
в отказах чтобы всё лишь лгало.
В неграмотности здесь притворщиков битком,
но превзошёл всех Самохвалов.
Его преступность в правосудии равна
Чербаевой и Коропенко.
А оборотень Белоусова – низ дна,
фальсификации наценка.
Примкнула к независимым лжецам судья
района, что вокруг Тамбова.
То Симонова, конкурентка прав жулья
с дискриминацией не новой.
Всем независимым от правды шлю позор,
проклятье именем народа!
Заведомо коррупционный их террор
похож на глубину болота.
[b] ЧАСТЬ 3. Правовое издевательство над людьми продолжается
По целесообразности Верховный Суд
плюёт на каждый точный довод.
Корпоративное зло – солидарность тут
и ложь – верх права, что не ново.
Как попугаи, члены Верхнего Суда,
абсурды слепо источают.
В Суд-актах мафии – продажности беда,
Нечаева в том обличаю
и Толкаченко. Эрдыниев, Бирюков,
Серков, Ерёменко, Момотов,
Талдыкина и Гетман – «крыши» для «братков», –
Калинина – все в связке мотов.
На сброд не принимают жалобы они,
людей поставив вне закона.
Цель судей: чтоб с рабами были мы сродни,
казнь Конституции – цель трона.
Кто за принципиальность – определены
в рабы (де-факто – вне закона):
нет взяток – к точности мосты вновь сожжены
фальсификацией с разгона.
В отказах судей нет и ссылок на закон,
что значит, нет на них управы.
На каждом из них лжи и подлости вагон,
но неподсудны зла оправы…
Верховный Суд нагл бесконтрольностью как лёд,
за это зашибает деньги.
На Конституцию России он плюёт, –
на мачте чести слабы стеньги. ****
Суд от законов в «независимость» одет, –
система правду не внимала.
Фальсификацией нас бьёт бюджетоед
в защиту вора Криминала.
Суд – зоопарк, разгул преступности без дна,
живут в нём, совестью кто беден.
Поэтому зверьми любая власть полна,
зверинцем управляет Бетин.
Стал вдруг за помощь мафии он москвичом,
здесь заменил его Никитин,
ему дискриминации зло нипочём, –
он также против рая истин.
В России суд – бандит и в поле правовом,
и на юридической дороге.
В судебных актах логики нет – лжи битком,
то рвений мафии итоги;
Не к честности свобода мчит, наоборот:
де-факто с де-юре – гротески!
Пороки судей возрастают от свобод, –
ошибся Михаил Барщевский.
Судья самостоятелен: контроля нет –
не подчиняется закону,
поэтому любой мошенник-зверь пригрет,
а жизнь людей подобна стону.
Не исполняют основной закон ведь те,
кто злоупотребляет правом,
кто и от бесконтрольности так оголтел, –
что игнорирует лукаво
законы, доказательства и факты все,
а также документы, речи.
От «независимости» не спасёт эссе
гаранту прав, кто не перечит
звериной сути юридических волков:
«сгубить, кто не приносит взяток», –
прокуратура топчет истину вспоров,
а суд стирает след от пяток!
Все правоохранители, не только суд,
для выгод собственных коварны.
Они Россию к истреблению ведут
как плана Даллеса плацдармы.
Бюджетников, в отписках славящих цинизм,
юристы эти заразили.
Системой каждый честный человек гоним
при помощи суда-верзилы.
Утопят судьи правду и напишут: «Нем истец ты»
истец ты», доводы отринув.
Что государство – мафия, известно всем
кто влез в судебную трясину.
Москва о мафии коррупции слова
объектам жалоб отсылает,
не вникнув в смысл, не ознакомившись едва,
контролю оглашает аут.
Районный прокурор Пчелинцев рад тому –
в Тамбове главного он выше.
По-моему, он «вор в законе», потому
абсурд его вранья бесстыжей.
Все госструктуры истин доводы мои
не в силах словом опровергнуть.
Фальсификация для них как героин,
дискриминация – злу верность.
Гордятся не дискриминацией они:
коррупции факт – жизнь их власти.
Тройным стандартам суд от мафии сродни,
Европа чтоб кричала: «Счастье!»
Поклёп, зло Даллесы со статусом несут
дискриминацией двулицей.
Америка, Европа и российский суд
с ума сошли от всех амбиций…
Судебную систему русскую сравнить
велит Бог с геноцидом бравым
нацистской Украины. Курс один их: бить
людей, кто оказался правым
на деле, а не на кривд секторских словах.
Властей цель: жить за счёт активных
людей, их средства красть, их жизни и права,
глумиться на рублях и гривнах.
Американцы управляют без причуд
марионеткой Украиной.
В России кукловод – лишь мафиозный Суд,
а Президент – у власти мнимой.
За доллары репрессии суды ввели,
дискриминацию законов:
как аскариды жрут Россию изнутри,
так Украину – власть «панновов».
Коррупция – идеология двух стран,
отмена прав народов – средство,
и мафия в законе – должностной таран,
и ложь ликует повсеместно!
Донецку и Луганску рекомендовать
необходимо для их прока:
с контролем ликовала, чтобы, правда-мать, – не будет с судьями морока
не будет с судьями морока.
А у Дорожкиной – сумбурный винегрет,
фальсификаций гнёт кандальный.
От беззаконности всем честным только вред,
физический и аморальный.
На Пленумах суд-практику Верховный Суд
легитимирует обычно:
«Без мафии невежд – любой абсурд и блуд!» –
провозгласит законом зычно.
Потворствует преступности Госдумы блеф,
и хворь статейки триста третьей.
То Конституционный Суд, чуть заболев,
сменил законы на бесчестье
корпоративности преступного суда,
чем Конституцию представил
народу декорацией, она чужда
из-за отмен её же правил.
На Конституцию РФ властям плевать,
ведь каждая из них – лишь страус.
Невыгодны законы им, они же – знать! –
Я на отписки опираюсь.
Так с независимостью от законов лишь
по Даллесу и по «понятьям»
нас судит чудище, которое не чтишь,
но повинуешься с проклятьем…
Я проклинаю за бесспорную корысть
всех судей – оборотней чести,
дарителей бюджета суждено им грызть
в Аду с прокурорами вместе.
Самих же судей лицемерных черти жрут
в фальсифицированном лоне.
И здесь цель лжи их, кто издевательски крут
был – ублажать ворюг в законе.
Ликует Ад, то демон зла судья Борщёв,
и бес – фальсификатор Жердев
ползут в котёл, за ними грешники ещё,
и каждый хочет быть в десерте.
Предательница из двуличного суда
с бездушьем яростным – Белова
обставила всех с криком: «Лучшая еда! Коррупцию кормить готова».
Коррупцию кормить готова».
Здесь Котченко – системно-каверзный судья,
что и от мафии зависел
при жизни, разлагается, грехом смердя,
ведь для жратвы ещё он кисел.
А варят грешников в слезах людских. Мороз,
Ознобкина, Морозов. Центы
за анти-испаренье требуют без поз:
«И здесь мы судьи: хладагенты…».
Как рады были судьи все уже вдали
Дорожкину свою увидеть
с блатным бюджетом! В Ад преступницу вели,
быков ведут так на корриде!
Здесь «независимые» властные «быки»
в Аду, греша, едят друг друга.
Дрожит Дорожкина – все подлецы горьки,
она лишь пахнет от испуга…
Но судьям просто так очиститься нельзя,
сожрав в Аду Иуду даже,
ведь каждый демон в бесконтрольности предвзят,
будь в мантии он или в саже…
Наседкина чернеют кости под котлом
и членов падшего Союза
писателей. За трусость-грех им поделом –
они ползли по жизни юзом.
Творения их равнодушие взнесло,
метнуло в Ад, за то, что врали…
Дотации от коррупционеров – зло
и для писательской морали.
Агент Тамбовских группировок дядя Фред
Википедии модератор
вошёл в неё, чтоб изнутри нести ей вред,
для лжи цензуря шельмовато.
Среди чертей «википедийский дядя Фред»
признал в Чеботарёве брата,
изводит кто поэзию, хваля лишь бред,
организуя фальшь парада.
Мерзавки из «Научного» совета тут:
то неучи в стихах, в культуре,
их как «экспертов» стихотворства черти жгут
и удивляются злу в шкуре.
Земцова, Ивлиева, Кротова, Мороз,
Дорожкина, Наседкин также,
в бюджете всех их нечестивый симбиоз
на лицемерии заквашен.
Ложь Громовой и Патриной не испарить,
как Романенко врут все снова,
а Киселёвой и Дорошиной на прыть
в угаре вторит Ходякова.
Для мафии, судов, лжецов и Сатаны
полезен, духом нищ, Канищев,
но он и все в Аду за кривду сожжены,
моральный климат станет чище…
Но будет всё потом, пока что отдана
вся власть тому, кто правит гадко.
В Тамбове он же первый… Кто же Сатана?
От Бога эта Вам загадка…
Примечания…
* Наседкин Н.Н. – бывший председатель Тамбовского общества союза писателей (ТОСП) не путать с (ТОПС) Тамбовским организованным преступным сообществом, хотя принципы их деятельности одни и те же.
** Туркевич И.Я. – главный мафиозный лжесудмедэксперт ТОГУЗ «БСМЭ», Тамбов, ул. Рабочая, 35.
*** Вендин А.Н. – независимый от законов преступник, главный мафиозный Лжеэксперт федерального бюджетного учреждения Тамбовская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции Российской Федерации. 392002, г. Тамбов, ул. Тельмана, 27, тел/факс (4752) 71-58-49, 72-79-62.
**** Стеньги – второе снизу колено составной мачты судна.