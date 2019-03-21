Цветы в коробке

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Цветы в коробке

Новое сообщение Samantha » 21 мар 2019, 09:39

Доброго времени суток. Форумчане, маме на день рождения хотим заказать доставку цветов. Не можем только вот определиться с букетом. Такие вот https://www.moscvettorg.com/collection/rozy-v-shlyapnoy-korobke в коробке долго ли стоят обычно? Больно красивые они, особенно букет "Близкие галактики" который. Дайте пожалуйста совет по этому поводу.


Samantha
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