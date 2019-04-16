Смотрите ли вы 18+

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Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Станислав Саргаев » 16 апр 2019, 15:12

Кто смотрит видео 18+, вам не запрещает жена или вы может вместе с ней смотрите и повторяете все ночью?)) Кстати а где вы это делаете?)


Станислав Саргаев
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Senindmitriy » 16 апр 2019, 20:34

Прикол в том что как раз таки и смотрим, пытаемся повторить,у нас даже игра с ней такая есть кто сможет сделать также как и в видосе, очень прикольно :D
Senindmitriy
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Vasilevich » 17 апр 2019, 01:03

Смотрим часто очень, особенно на портале "xxxprones" , там качество убойное, и порнуха классная, заходите)
Vasilevich
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Григорий Савченко » 17 апр 2019, 04:16

Всегда по разному, но жена мне не может никак это запретить. Я бы сказал это нужно делать вместе с ней, чтобы она тоже смотрела. Всегда кстати это делаем вот здесь: видео 18+ где плеер очень удобный, да и к тому же ничего не лагает никогда. Очень удобно, выбор огромный. Рекомендую и вам зайти туда. Удачи!
Григорий Савченко
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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