Интим игрушки

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Интим игрушки

Новое сообщение vivary » 04 май 2019, 23:44

Почему в сексшопах насадки для увеличения пенисов стали острым дефицитом?


vivary
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Интим игрушки

Новое сообщение Вармолей » 04 май 2019, 23:44

Дачники разобрали, помидорки подвязывать)))
Вармолей
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Интим игрушки

Новое сообщение ymka » 04 май 2019, 23:45

Совсем нет, тысячи их - все в наличии, вы в каких-либо некорректных секс шопах смотрите)) Вот здесь поглядите https://sex-toys.su/penza выбор большой советую заглянуть.

Отличный вариант

ymka
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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