strana » 01 дек 2016, 18:41

У России появилась новая концепция внешней политики. Ее утвердил президент Владимир Путин. Указ о и текст концепции опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Указ о принятии новой концепции вступил в силу со дня подписания — 30 ноября 2016 года.

В указе подчеркивается, что принятая 12 февраля 2013 года концепция российской внешней политики утратила свою силу, отмечает РИА Новости.

В международных отношениях повышается роль фактора силы, отмечается во внешнеполитической концепции Российской Федерации. При этом опасность развязывания между ведущими государствами крупномасштабной войны, в том числе ядерной, признана невысокой. При этом существует риск втягивания ведущих стран мира в региональные конфликты.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в мире усилилась борьба за ресурсы и влияние.

Стратегическую стабильность и закрепленную системой договоров и соглашений по контролю над вооружениями глобальную безопасность, говорится в российской внешнеполитической концепции, подрывает наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружений.

Кроме военных способов влияния на международную политику в мире на передний план выдвигаются такие факторы влияния государств, как экономические, технологические, правовые и информационные.

Неотъемлемой составляющей современной международной политики стало использование инструментов "мягкой силы" для решения внешнеполитических задач, признает Концепция внешней политики России. Это, прежде всего, "использование возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий в дополнение к традиционным дипломатическим методам".

При этом в концепции поясняется, что стремление использовать эти возможности при реализации некоторыми странами своих геополитических интересов наносит ущерб поиску путей урегулирования споров и решений существующих международных проблем мирными дипломатическими средствами на основе норм международного права.