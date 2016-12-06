strana » 06 дек 2016, 14:25

Закон о ратификации соглашения Турции и России по реализации проекта газопровода "Турецкий поток" во вторник вступил в силу. Закон опубликован за подписью президента Тайипа Эрдогана в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Таким образом, турецкие власти окончательно завизировали данное межправительственное соглашение и сняли все законодательные ограничения перед его практической реализацией. В понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым перед вылетом в Москву, куда он прибыл с официальным визитом, напомнил о ратификации соглашения парламентом. "Как вы знаете, на прошлой неделе наш парламент на генассамблее ратифицировал соглашение о реализации проекта "Турецкий поток". Теперь мы ждем, что Дума (Государственная дума) сделает то же самое", - сказал он.

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока". Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях. По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе текущего года переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и дорожную карту.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта оценивалась в €11,4 млрд. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3844124