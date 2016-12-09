strana » 09 дек 2016, 12:35

Несмотря на санкции ЕС и США, западные компании и инвесторы, прежде всего из Германии, вновь охотно возвращают свой бизнес в Россию, пишет The Wall Street Journal. Причинами тому стало удешевление российской рабочей силы, усилия Москвы по привлечению иностранных предпринимателей, а также надежды на скорую политическую разрядку после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, отмечает издание.

В течение последних двух лет снижение цен на нефть и санкции Запада против Москвы вынудили многих иностранных инвесторов покинуть Россию, пишет журналист The Wall Street Journal Рут Бендер. Однако в настоящее время западные компании вновь делают ставку на Россию, и в их числе такие немецкие фирмы, как Daimler и Henkel.

За последние девять месяцев прямые инвестиции немецких компаний в Россию составили более двух миллиардов евро, что превышает объем инвестиций за весь 2015 год. Причиной возращения инвесторов стал «слабый рубль, который сделал труд в России дешевле, чем в Китае», а также усилия Москвы по привлечению иностранных бизнесменов.

В настоящее время ряд фирм планирует строительство новых заводов в России, тогда как другие заканчивают проекты, прерванные санкциями ЕС и США. Вместе с тем западные лидеры намерены продлить санкции на следующие полгода. Также не исключается возможность введения дополнительных санкций за действия России в Сирии, отмечает автор материала.

Притом что условия для бизнеса в России улучшаются, доступ к финансированию остается весьма затрудненным. Местные конкуренты проводят лобби против иностранцев, а власти вводят новые правила для иностранных фирм в России.

Несмотря на все это, немецкий машиностроительный концерн Daimler в настоящее время ведет переговоры с Москвой о строительстве своего нового завода, а компания Volkswagen в прошлом месяце запустила производство модели Tiguan на своем заводе в Калуге. Производитель промышленных и потребительских товаров Henkel в июне открыл завод в Перми.

Как пишет Бендер, компания Siemens, которая вывела свой бизнес из России в связи с санкциями, в прошлом месяце заявила о том, что вернется, если в отношениях между Западом и Россией произойдет политическая разрядка. Подобные надежды связывают, в частности, с приходом к власти в США Дональда Трампа, резюмирует автор The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal