strana » 09 дек 2016, 15:15

Американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун сообщил, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Режиссер напомнил, что закончил съемки документального фильма о главе государства. "Уверен, что меня за это съедят заживо", - пошутил он в интервью британской газете The Times.

По словам режиссера, он разговаривал с президентом о Сноудене, и российский лидер рассказал, что не в восторге от самого поступка беглого американца, однако впечатлен его смелостью.

Стоун в интервью Times отметил, что единственная страна в мире, которая способна противостоять господству США, - это Россия или, возможно, Китай. "Единственный в мире, кто может сейчас противостоять господству Америки, - это Россия или, возможно, Китай", - заявил режиссер. - "Даже Китай не захотел давать ему (Сноудену) убежище, потому что они испугались", - сказал режиссер. "Венесуэла предложила, а также Эквадор и Боливия, но они не слишком сильны, чтобы сопротивляться. США направляют спецназ в любую страну в мире", - добавил он.

Говоря о российско-американских отношениях, режиссер обвинил США в нарушении целого ряда договоренностей с РФ, в том числе договора по ПРО и обещаний о нерасширении НАТО на восток. "Почему Россия должна сотрудничать с нами? Единственный ответ, который можно дать: "Вы - плохие парни, и мы имеем право делать все, что хотим". Разве они (Запад) не понимают, что в Россию дважды вторгались, она потеряла 40 миллионов человек в двух войнах. И они (русские) чертовски озабочены этой проблемой?" - отметил он.

О фильме

Фильм "Сноуден" рассказывает о жизни бывшего аналитика Агентства национальной безопасности (АНБ) США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России.

1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории страны. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3856958