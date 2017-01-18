strana » 18 янв 2017, 00:24

Минфин США объявил о введении санкций против президента Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.

В ведомстве уточняют, что данное решение было принято на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года", известное, как Дейтонские соглашения. По мнению Минфина, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа.

"Милорад Додик представляет собой значительную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Сегодняшнее решение подчеркивает приверженность США Дейтонским соглашениям и подкрепляет международные усилия, направленные на европейскую интеграцию страны", - отметил Джон Смит, исполняющий обязанности профильного отдела Минфина по контролю за зарубежными активами.

Ранее СМИ Боснии и Герцеговины сообщили о том, что против Милорада Додика введены американские санкции, все его имущество арестовано, счета заморожены, а сам он в черном списке тех, кому запрещен въезд в Америку. Официальных подтверждений таких данных не было ни у правительства РС, ни у посольства США в БиГ, однако в американской визе для участия в мероприятиях инаугурации Дональда Трампа Додику отказали.

Эксперты разного уровня заговорили о возможности введения европейских и американских санкций против Додика сразу после проведения им 25-го Дня независимости Республики Сербской, несмотря на негативную реакцию Запада и протесты мусульманской части Боснии и Герцеговины.

Накануне праздника Додик заявил, что Босния и Герцеговина как страна не имеет шансов на успех, выход из сложившейся ситуации заключается в мирном разделении на независимые государства. Когда генерал НАТО Жизель Вильц негативно отреагировал на его высказывания, президент РС обвинил альянс в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела БиГ. Затем правительство Республики Сербской прекратило отношения с Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко до его извинений, потому что он раскритиковал проведение парада на День независимости РС.