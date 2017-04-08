«Ты, Рассея моя… Рас… сея… – азиатская сторона!» Эти унылые строки из стихотворения Есенина, отчасти характеризующего русский менталитет, нуждаются в менее изящном, но более содержательном уточнении. В основе загадочной русской души лежит крутой евразийский замес, историческим стержнем которого является византийско-славянское православие. На этой почве возникла и до сих пор здравствует великая Российская империя. Различные статьи по истории, затрагивающие данный период, лишь подогревают интерес к животрепещущей теме.
Болевые точки империи
Имперская сущность нашего государства никуда не исчезла ни после событий 1917 года, ни в девяносто первом. Советская реинкарнация впитала в себя прежние державные устои, а Россию наших дней прочно цементируют скрепы государственного устройства СССР. Кстати говоря, этим и объясняется наше топтание на месте сегодня – буржуазно-демократические принципы, насаждённые революционным путём, конфликтуют одновременно и с советской ментальностью, и с частично функционирующей советской моделью, полный отказ от которой может обернуться очередной катастрофой. Огромные холодные территории и этническая разнородность требуют строгого иерархического подчинения государственных структур. Либерализм в чистом виде, скорее всего, губителен для России. В этом смысле история Российской империи весьма поучительна.
Да и монархия, по большому счёту, никуда не делась. Ну и что, что наш президент обходится без короны и не восседает на троне? Многие, гораздо более существенные признаки указывают на тождественность этой должности статусу самодержца, а вот новые демократические институты часто носят декоративный характер.
«А как же выборы?» – озадачится наивный читатель. Во всех так называемых цивилизованных странах эта проблема уже давно успешно решается политтехнологами в пользу тех, кто обладает финансовыми, административными и информационными ресурсами. Менее цивилизованные режимы вообще не заморачиваются по этому поводу.
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Обсуждение исторической статьи
Предлагаю обсудить интересную историческую статью на актуальную тему
- kolyanikolia
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 17:21
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Re: Обсуждение исторической статьи
спасибо за ответы
- nasta456
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 14:16
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