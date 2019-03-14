Телефония

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Телефония

Новое сообщение PolinaWest » 14 мар 2019, 17:44

Сейчас думаю открыть небольшой офис человек на 5-7 как раз подыскиваю варианты с IP телефонией, кто какой пользуется? Какие подводные камни есть в организации? До этого виртуальные номера не покупал, поэтому интересны мнения бывалых.


PolinaWest
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Телефония

Новое сообщение Anaconda » 14 мар 2019, 21:09

От одной до 30, зависит все от номера и от тарифа, я вам ссылку на сайт Катателекома давал, там подробнее можете все прочитать касательно тарифов, в разделе цены можно выбрать номер и посмотреть какие они тарифы предлагают. У нас выходит 12 долларов в месяц на тарифе Office, есть еще Beginner он на исходящие более ориентирован.
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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