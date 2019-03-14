Anaconda » 14 мар 2019, 21:09

От одной до 30, зависит все от номера и от тарифа, я вам ссылку на сайт Катателекома давал, там подробнее можете все прочитать касательно тарифов, в разделе цены можно выбрать номер и посмотреть какие они тарифы предлагают. У нас выходит 12 долларов в месяц на тарифе Office, есть еще Beginner он на исходящие более ориентирован.