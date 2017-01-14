strana » 14 янв 2017, 19:10

Участники ключевой сессии последнего дня Гайдаровского форума - как представители власти, так и бизнеса - пришли к выводу, что снижение налоговой нагрузки благоприятно отразится на российском бизнесе, но в ближайшие три года возможностей для этого не представится. Впрочем, стратегию изменения налоговой системы, предусматривающую такие меры, надо разрабатывать уже сейчас.

"Надо исходить из реалий в вопросе налогообложения. Не сможем мы в ближайшие три года снижать налоговую нагрузку, потому что нет таких предпосылок, чем их (выпадающие доходы - прим. ТАСС) заменить", - сказал глава Торгово- промышленной палаты Сергей Катырин.

В декабре президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил о необходимости подготовить предложения по "настройке" налоговой системы. Он подчеркнул, что сделать это необходимо в течение 2017 года - подготовить и принять все необходимые поправки в Налоговый кодекс, чтобы они вступили в силу с 2019 года.

Спокойное налоговое будущее

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в своем выступлении подчеркнул, что для бизнеса в этой сфере важны не только налоговые ставки, но и понимание, как налоговая система будет меняться в будущем.

"Если такое понимание есть, бизнес может строить долгосрочные планы. Здесь важно понимать, что налоговая система может быть стабильной только при устойчивом бюджете", - отметил глава МЭР.

Силуанов согласился с коллегой в том, что "налоговую систему нужно сделать конкурентоспособной, а значит, не увеличивая нагрузку, повысить эффективность". Он призвал, однако, не забывать и о бюджете. "Налоги это те деньги, за счет которых мы финансируем наши обязательства, и если сегодня у нас сложился дисбаланс между доходами и нашими обязательствами в размере 3,56% ВВП в 2016 году, то за счет чего мы его будем сокращать? Либо за счет резервов, которые истощаются, либо за счет заимствований, которые вымывают всю ликвидность с рынка, либо повышать налоги, либо сокращать расходы. Нужно определится, это ключевой вопрос", - обозначил позицию ведомства министр.

Политика и реалии

Глава РСПП Александр Шохин попенял главам МЭР и Минфина на то, что они невнимательно читали программу "Единой России". "В экономическом разделе (программы - прим. ТАСС) мы записали: снижать налоговую нагрузку. Цель - снижать налоговую нагрузку, без этого нам грозит только инерционный сценарий развития экономики", - сказал глава РСПП.

По его словам, одна из возможностей для прорыва в экономическом росте, заключается как раз в улучшении бизнес- климата и снижении фискальной нагрузки. Бизнесу интересно, ведутся ли дискуссии вокруг ввода прогрессивной шкалы НДФЛ, по поводу увеличение НДС на 2% или вопросы уже закрыты, пояснил Шохин.

Силуанов парировал тем, что оба министра являются членами "Единой России" и участвовали в разработке программы. "Когда мы говорим о снижение налоговой нагрузки, сразу скажите, какие расходы нужно будет снизить. Мы сейчас снизим налоги, а чем сейчас нужно платить зарплату, пенсии, социальные расходы? Такого не бывает. Если мы снижаем налоги, тогда сразу нужно говорить - мы откажемся от того то и того то. Это будет серьезный разговор", - резюмировал Силуанов.

Глава ТПП Катырин согласен с жесткой позицией министерства - снижение налоговой нагрузки в России в течении ближайших трех лет невозможно, но стоило обратить внимание на неналоговые платежи, которые составляют весомую часть фискальной нагрузки на бизнес.

Камни преткновения

Каждый участник дискуссии назвал основные, на свой взгляд, болевые точки в вопросах налогообложения в России. По мнению Орешкина, самая большая налоговая проблема - высокая нагрузка на фонд оплаты. Это, по его мнению, толкает предпринимателей к уклонению от уплаты страховых взносов. В результате, по словам министра, налоговая нагрузка для "белого" бизнеса становится непомерно высока.

"Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки 5% ВВП были бы гораздо больше. Главная задача - делать так, чтобы теневой экономики было меньше, и тогда при более низком уровне налогов тот же объем поступлений можно неплохо получать", - считает Орешкин.

Министр финансов полагает, что проблемы назрели в налогообложении нефтяного сектора. "Вопрос об изменении налогового режима в нефтянке это уже вопрос вчерашнего дня, нам нужно срочно принимать это решение, если не с 2017 года, то с 2018 года вводить новый режим налогообложения. Назрело уже решение переходить в нефтянке на новый проект налогообложения. Мы говорим о переход с НДПИ на НДД", - подчеркнул Силуанов.

Орешкин, напротив, уверен, что текущая система налогообложения нефтяной отрасли не должна серьезно меняться, так как она обеспечивает устойчивость отрасли. "С точки зрения инвестиций в условиях, когда добыча замораживается, означает, что агрессивных инвестиций тоже делать не нужно. Это означает, что дергаться с точки зрения изменения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в той форме, в которой есть сейчас", - сказал глава МЭР. Он призвал Министерство финансов менять налогообложение в чувствительной сфере нефтянки плавно и аккуратно.

Год на размышления

Минфин весной текущего года сформирует основные подходы к корректировке налоговой системы и в начале 2018 года после обсуждения представит конкретные предложения по ее совершенствованию, сообщил Силуанов.

До конца 2017 года Минфин надеется "дошлифовать", закончить обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и на следующем Гайдаровском форуме обсуждать уже готовый вариант.

Шохин полагает, что уже сейчас необходимом выстроить схему снижение налоговой нагрузки до 2025. "Элемент с неопределенностью налоговой систем вырастет. Мы принимаем сейчас трехлетний бюджет, зная, что в 2018 году налоговая политика будет пересмотрена", - заяви глава РСПП.

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http://tass.ru/ekonomika/3941357