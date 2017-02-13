strana » 13 фев 2017, 15:00

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова приступила к ускоренному формированию книги заявок на покупку 2,5% акций "Русала", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Книга заявок будет закрыта в 19:00 мск, однако до этого времени объем предложения акций может быть увеличен, уточнили источники агентства.

Официальный представитель "Онэксима" воздержался от комментариев.

В 2016 г. СМИ стало известно о намерении Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника приобрести у "Онэксима" 12% "Русала" примерно за $700 млн, однако сделка до сих пор не закрыта.

В настоящее время в свободном обращении находятся чуть более 10% акций "Русала". Ценные бумаги компании торгуются на Гонконгской и Московской фондовых биржах.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 г. в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore. Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале"), а также менеджмент "Русала" (около 0,26%).

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http://tass.ru/ekonomika/4018714