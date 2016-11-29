Банк России ожидает взрывного роста бесконтактных платежей в ближайшие два года

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Банк России ожидает взрывного роста бесконтактных платежей в ближайшие два года

Новое сообщение strana » 29 ноя 2016, 17:42

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По словам зампреда Банка России, Национальная система платежных карт в следующем году запустит систему бесконтактных платежей, которая будет работать по принципу международных стандартов

Банк России ожидает взрывного роста бесконтактных платежей в РФ в 2017-2018 годах, сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Я думаю, что в 2017-2018 годах будет взрывной рост таких видов платежей", - отметила она.

Скоробогатова напомнила, что в текущем году платежные системы Visa и Mastercard уже запустили свои бесконтактные платежи.

"Мы (Национальная система платежных карт - прим. ред.) запускаем в следующем году. Это наша собственная технология, мы ее разрабатываем независимо от других международных систем, но она будет работать по принципу международных стандартов: будет считываться везде - и у нас, и за рубежом", - рассказала зампред ЦБ РФ.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) приступила к разработке мобильного приложения, которое позволит держателям карт "Мир" осуществлять бесконтактные платежи с помощью технологии NFC (Near Field Communication - "ближняя бесконтактная связь").

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3823483



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Re: Банк России ожидает взрывного роста бесконтактных платежей в ближайшие два года

Новое сообщение drizhka0000 » 23 сен 2018, 11:56

Да, очень удобно и легко так расплачиваться.
drizhka0000
 
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