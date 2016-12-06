strana » 06 дек 2016, 14:08

Уровень инфляции в Москве в октябре составил 0,2% - вдвое ниже, чем по России; в годовом исчислении он снизился до 6,8% против 17,3% прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"По данным ЦБ РФ, в октябре 2016 года инфляция в столице составила 0,2% - это ровно вдвое меньше, чем в целом по России. В годовом исчислении темп инфляции в Москве, который в октябре прошлого года был равен 17,3%, в нынешнем октябре затормозился до 6,8%", - говорится в сообщении.

Одной из причин уменьшения инфляции в Москве в департаменте называют снижение цен на популярные продовольственные товары. Например, московские цены на фрукты и овощи, по данным Росстата, снизились за октябрь на 0,08%, тогда как в целом по России они выросли на 2,5%. В частности, в октябре в Москве белокочанная капуста подешевела на 7,7%, морковь - на 7,1%, картофель - на 7%, яблоки - на 6,4%, виноград - на 4,4%.

Еще одной причиной уменьшения столичной инфляции аналитики называют сезонное снижение на 2,7% цен на железнодорожные и авиабилеты, в то время как в среднем по России они подешевели всего на 0,5 процентных пункта. Цены на железнодорожные билеты в крупнейшем транспортно-пересадочном узле страны снизились на 14,8%, на авиабилеты - на 2,3%.

Также на уровень инфляции повлияло и более весомое по сравнению с общероссийскими показателями удешевление кредитов: в октябре в ответ на снижение ключевой ставки Центральным Банком РФ кредитные организации в Москве активнее снижали ставки по кредитам, конкурируя за заемщика. Цены на многие виды платных услуг - медицинских, спортивных, услуг в сфере культуры и дошкольного воспитания в Москве в октябре не изменились, тогда как в целом по России на них был отмечен рост цен в пределах 0,2-0,4%, отмечается в сообщении.

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http://tass.ru/ekonomika/3844713