Ископаемые

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Ископаемые

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 16:33

Есть у кого-то информация о кампаниях, которые занимаются разработкой полезных ископаемых, надо просто сделать анализ одного месторождения. Спасибо


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Prokl
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