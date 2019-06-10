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Ископаемые
Есть у кого-то информация о кампаниях, которые занимаются разработкой полезных ископаемых, надо просто сделать анализ одного месторождения. Спасибо
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- Prokl
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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