Prokl » 10 июн 2019, 16:34

Есть инвестор у меня, просит собрать информацию о добыче полезных ископаемых, говорит вложиться хочет, я сейчас поэтому хочу выяснить какова конкуренция на этом рынке и с кем сотрудничать стоит, а с кем нет