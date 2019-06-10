Инвестиции в добычу ископаемыхПри поддержке rublika.com
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Инвестиции в добычу ископаемых
Есть инвестор у меня, просит собрать информацию о добыче полезных ископаемых, говорит вложиться хочет, я сейчас поэтому хочу выяснить какова конкуренция на этом рынке и с кем сотрудничать стоит, а с кем нет
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- Prokl
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- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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