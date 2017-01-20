strana » 20 янв 2017, 14:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что расходы регионов на содержание дорог в 2016 году составили более 700 млрд рублей. "Мы предполагаем, что расходы регионов за 2016 год будут более 700 млрд рублей", - заявил он на совещании о развитии дорожного хозяйства.

Объем федерального дорожного фонда в прошлом году составил при этом 614 млрд рублей. Премьер подчеркнул, что в условиях оптимизации расходов бюджета удалось не допустить существенного сокращения расходов на дорожное хозяйство.

Глава кабмина напомнил о программе развития городских и пригородных дорог, запущенной в 2016 году. "Наша задача - в ближайшие годы привести в нормативное состояние дорожную сеть большинства городов", - подчеркнул он, напомнив, что на эти цели уже выделены межбюджетные трансферты на 30 млрд рублей. Кроме того, Медведев отметил необходимость сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Говоря о комплексном плане действий правительства на период до 2025 года, премьер заявил, что без кардинального улучшения инфраструктуры целей, поставленных в этом плане, достичь не удастся. Вклад дорожного комплекса в ВВП составляет около 7-8%, заметил он. "Надо понять, как мы планируем отразить все это в комплексном плане, какие основные приоритеты дорожного хозяйства в него будут заложены", - подчеркнул глава кабмина.

Состояние федеральных дорог

По словам Медведева, к 2020 году в стране должно быть приведено в нормативное состояние около 85% федеральных трасс.

"К 2020 году в таком уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85% (федеральных) дорог", - заявил он .

"Дороги в нашей стране традиционно принято ругать. Зачастую это справедливо, хотя ситуация в некоторых случаях меняется в лучшую сторону", - констатировал премьер. Он пояснил, что с 2010 по 2017 годы доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. Региональная и местная дорожная сеть приводится в порядок медленнее, признал глава кабмина.

"Там объем работ предстоит очень большой", - предупредил он.

Премьер-министр РФ считает, что система "Платон" себя оправдывает, но нужно проанализировать собираемость средств.

"Сама по себе система ("Платон") себя оправдывает, - заявил он. - Деньги, собранные в рамках "Платона", идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог. Нужно проанализировать, как система работает, в том числе с точки зрения собираемости средств, перечисления их в региональные дорожные фонды, эффективности расходования и каковы перспективы у этой системы".

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http://tass.ru/ekonomika/3957506