Genadiy » 20 май 2017, 22:39

Слил с складчика hapnick, отправить спасибку можете битком: 15LfYx7ErFHodAuq4912cNB8t1cK8BbDo7, стоил мануал 80 штук, поэтому буду очень признателен за любые пожертвования.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи складчика, спасибо за то что преобрели данный мануал, в нем будет описана схема заработка на настоящих договорных матчах, мы не будем никого кидать, а будем честно перепродавать матчи, настоящие договорные матчи, постараюсь не заспамливать Вас кучей текста, а все кратко и по делу, еще раз спасибо за покупку.

Для начала, чтобы не отпугивать Вас сообщу сколько денег можно заработать, все конечно зависит от Вас, но Ваша прибыль будет расти в геометрической прогрессии

На первый раз вы заработаете более 15 т.р, далее от 30 и более.

Первые деньги прийдут в первый же месяц.

Ссылка на тему нужного нам продавца

http://capper.in/index.php?threads/dogovornye-matchi-prodazha-luchshie-ceny-otzyvy.80 ( Оригинальная ссылка )

http://capper.online/index.php?threads/dogovornye-matchi-prodazha-luchshie-ceny-otzyvy.80 ( зеркало для тех у кого не открывается )

У этого продавца мы будем тарить договорные, человек для меня проверенный с ним я уже работал, других вк можете даже не искать вы кроме обмана самого себя и ваших покупателей ничего не найдете, у него сейчас 4 страницы отзывов, доверять можно, вообщем что мы будем делать. Он принимает яндекс с яндекс протекцией на любые суммы, поэтому мы ничем не рискуем, по сути деньги он получает после.

Наша работа будет разделятся на несколько возможны вариантов развития событий

выбирйте каждый свой путь какой вам более удобен или нравится

Все разделы и категории содержат под разделы для расширения !

1. Создаем продажник прогнозов

a) Группу вконтакте

1. группу в однокласниках

2. аккаунт в инстаграмме

3. аккаунт в аске

4. ютуб канал

б) Свой сайт

1. форум

2. лендинг

2. Заполнение контентом

Заполняете свою группу или сайт, не обязательно пихать фейковую информацию, вы можете начать с нуля и собирать настоящие отзывы клиентов, ведь вы не будете их обманывать, рисуете аватар группы, заполняете инфо блоки и создаете f.a.q, устройте акцию для первой покупки, чтобы охватить как можно большу аудиторию, чем больше дненег соберете для старта, тем больше будет с следующим матчем.

3. Покупка договорного матча

За покупкой вам нужно обратится к фанату, выбирайте матч по своему бюджету, если вы можете брать коэфициент больше, то берите его, чем больше коэфициент вы возьмете, тем больше ваши клиенты будут доверять вам на следующий раз

Можете работать без гаранта, но для параноиков он всегда есть, только комисию в 5% великовата, как покупать объяснять не буду, но, говорите, что покупаете для себя.

4. Продажа договорного матча

Теперь вам пора приступить к продаже для этого вам нужно спамить Вашей группой или сайтом вк, если вы используете сайт, то лучше делайте редерикт для этого создайте аккаунт на фриноме и вписывайте в поле перенаправление ссылку на Ваш сайт или группу, можно использовать связку с хостингом, чтобы считать уникальных посетителей, я делал это для того, чтобы считать сколько привели мои спамеры который я просто платил по 10% с клиента, в группу все на много проще, аккаунты вконтакте купить не сложно, пишите в тексте спама, что вы перепродаете матч, так же вы можете оставлять ссылку на оригинал, пользователи будут доверять вам так как вы не продаете что-то неизвестное, что-то, то что выдумали сами.

5. Подсчет прибыли и суммы

вы купили договорной за 150$ по курсу 9000 т.р

Перепродавайте его за 1.500 или 2.000 т.р, так вы сможете окупиться очень быстро, прошу заметить, что найти десяток человек с 2.000 т.р в разы легче, чем одного с 9.000 т.р, на жадности мы и будем играть перепродавая договорные.

Для того, чтобы окупить первоначальные вложения вам нужно 6 клиентов, если вы умете убеждать людей, то найдете шесть человек за пару часов, если вам неверят, что у Вас настоящие договорные покажите им оригинальный топик, их испугают цены и они будут покупать только у Вас.

6. Анонимизация

Селлер постоянно следит за тем, чтобы договорные не уходили в паблик, поэтому всегда остерегайтесь и не палитесь лишний раз, не говорите, что вы перепродаете это очень важно, иначе на Вас будет написана жалоба в арбитраж и вы получите бан навсегда как это было со мной, используйте 1 аккаунт на 2-3 покупки, но не более, сделать новый не так сложно и набивайте пару постов, показывайте, что вы обычный пользователь.

7. Остальное

Заставляйте клиентов после прохода договорняка оставлять отзыв в Вашей теме

Провоцируйте клиента заплатить вам лишнюю тысячу, если вы провернете это с 10 клиентами вы сможете взять коэфициент больше, после того как соберете более 30.000 т.р можете сами начинать ставить.

Этот мануал можно маштабировать, возможно вам сейчас показалось, что вы отдали деньги не за что, но это не так, форум capper.in очень долго был закрытым форумом, а когда он открылся он нигде не афишировался, они прекрасно себя чувствуют в тени и вы врятли бы сами нашли их и додумались до такого, за тех поддержкой обращайтесь по контактам, буду помогать по возможности всем, могу скинутся если предоставите мне матч ( сам ставлю ) или помочь с группой или сайтом, могу продать мои готовые группы и один сайт !

вырезал контакты продавца потому что он не давал тех. поддержку все кто начал брать бесплатно и уже не продавал сайт и группу, пожертвуйте на битки за слив схемы !