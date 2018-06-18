Выбор дровяной печи для бани

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Выбор дровяной печи для бани

Новое сообщение Лолита » 18 июн 2018, 13:04

Есть острая задача, связанная с выбором и покупкой деревянной печи для бани.

Расскажите о том какой же тип печки выбрать для отопления русской бани.

Что скажите по этому поводу?



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Re: Выбор дровяной печи для бани

Новое сообщение Вилчинко » 18 июн 2018, 20:52

Есть отличный частный мастер, если хотите, могу поделится его контактами.

Делает качественно свою работу, дешевле чем в магазинах выйдет.

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Re: Выбор дровяной печи для бани

Новое сообщение Анастасия33 » 18 июн 2018, 22:43

Лолита писал(а):Есть острая задача, связанная с выбором и покупкой деревянной печи для бани.

Расскажите о том какой же тип печки выбрать для отопления русской бани.

Что скажите по этому поводу?

Лучше всего ищите предложения от специализированных интернет магазинов, явно говоря в таковых как раз и более чем оправдано делать свой выбор.

И если говорить именно о конкретных предложениях, то рекомендую вам оценить предложение от этого https://xn--c1acdau0aajg8e.xn--p1ai интернет магазина. Обращу внимание что там десятки вариантов, и далее дело выбора за вами.

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