Анастасия33 » 18 июн 2018, 22:43

Лолита писал(а): Есть острая задача, связанная с выбором и покупкой деревянной печи для бани. Есть острая задача, связанная с выбором и покупкой деревянной печи для бани. Расскажите о том какой же тип печки выбрать для отопления русской бани. Что скажите по этому поводу?

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