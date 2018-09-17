Помогите советом по поводу того куда обратится, какой ресторан для похода выбрать?
Нужен приличный ресторанчик
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Нужен приличный ресторанчик
Нужен приличный ресторанчик, для похода с сестрой и её мужем.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Нужен приличный ресторанчик
Есть сайты отзывов вроде Yell, на которых как раз и можно почитать отзывы о разных ресторанчиках.
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Анабель
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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