Нужен приличный ресторанчик

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Нужен приличный ресторанчик

Новое сообщение Карви » 17 сен 2018, 01:16

Нужен приличный ресторанчик, для похода с сестрой и её мужем.

Помогите советом по поводу того куда обратится, какой ресторан для похода выбрать?



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Re: Нужен приличный ресторанчик

Новое сообщение Анабель » 17 сен 2018, 01:35

Есть сайты отзывов вроде Yell, на которых как раз и можно почитать отзывы о разных ресторанчиках.
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Анабель
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