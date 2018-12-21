JardY » 21 дек 2018, 12:21

У них вроде как Центробанк отобрал лицензию.

Не знаю с чем это связано, но все же при обращении в тех поддержку центробанка вам ответят на все ваши вопросы.

Основную официальную информацию по поводу того почему заморожена работа этого банка, тут https://doveriye-estate.ru/novosti/zamo ... nogo-banka представлена.