Заморозка Московского Ипотечного Банка

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Заморозка Московского Ипотечного Банка

Новое сообщение Вилчинко » 21 дек 2018, 00:19

В чем проблема, почему Московский Ипотечный Банк лишился лицензии.

Хотели сейчас подавать заявку на ипотеку, но тут узнали о том что якобы у банка отобрали лицензию.

В чем причина?



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Re: Заморозка Московского Ипотечного Банка

Новое сообщение JardY » 21 дек 2018, 12:21

У них вроде как Центробанк отобрал лицензию.

Не знаю с чем это связано, но все же при обращении в тех поддержку центробанка вам ответят на все ваши вопросы.

Основную официальную информацию по поводу того почему заморожена работа этого банка, тут https://doveriye-estate.ru/novosti/zamo ... nogo-banka представлена.

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