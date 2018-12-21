Хотели сейчас подавать заявку на ипотеку, но тут узнали о том что якобы у банка отобрали лицензию.
В чем причина?
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Хотели сейчас подавать заявку на ипотеку, но тут узнали о том что якобы у банка отобрали лицензию.
В чем причина?
Не знаю с чем это связано, но все же при обращении в тех поддержку центробанка вам ответят на все ваши вопросы.
Основную официальную информацию по поводу того почему заморожена работа этого банка, тут https://doveriye-estate.ru/novosti/zamo ... nogo-banka представлена.
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