Квартира в Питере

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Квартира в Питере

Новое сообщение Stella » 13 мар 2019, 21:42

Присматриваю квартирку в Питере, не могу пока определиться, что лучше, новостройка, или обычная старенькая квартирка но подешевле. Что думаете? И где лучше всего выбирать?


Stella
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Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Re: Квартира в Питере

Новое сообщение Anaconda » 14 мар 2019, 00:08

Думаю в этом нет смысла, к сожалению цена сейчас больше зависит от района, да и в новостройке наверное даже выгоднее будет купить....
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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