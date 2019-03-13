Квартира в Питере
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Квартира в Питере
Присматриваю квартирку в Питере, не могу пока определиться, что лучше, новостройка, или обычная старенькая квартирка но подешевле. Что думаете? И где лучше всего выбирать?
- Stella
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Re: Квартира в Питере
Думаю в этом нет смысла, к сожалению цена сейчас больше зависит от района, да и в новостройке наверное даже выгоднее будет купить....
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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