Авиация и Космос, ВКС

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Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:03

Президент-C



Последний раз редактировалось strana 16 дек 2015, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Авиация

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:38

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Re: Авиация

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:40

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Re: Авиация

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:02

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Re: Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:07

Ракетата "Союз-ФГ" с космическия кораб "Союз ТМА-19м" стартира от космодрума Байконур с новия екипаж на Международната космическа станция

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Re: Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 19:12

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Re: Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 23:53

Последний раз редактировалось strana 19 дек 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 17 дек 2015, 00:06

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Re: Авиация и Космос, ВКС

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 00:02

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Bloomberg View: Новите руски ПВО в Сирия приземяват САЩ

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 15:40

Bloomberg View: Новите руски ПВО в Сирия приземяват САЩ

New Russian Air Defenses in Syria Keep U.S. Grounded

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