Авиация и Космос, ВКС
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Авиация и Космос, ВКС
Президент-C
Последний раз редактировалось strana 16 дек 2015, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
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Re: Авиация и Космос, ВКС
Ракетата "Союз-ФГ" с космическия кораб "Союз ТМА-19м" стартира от космодрума Байконур с новия екипаж на Международната космическа станция
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Re: Авиация и Космос, ВКС
Последний раз редактировалось strana 19 дек 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
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Bloomberg View: Новите руски ПВО в Сирия приземяват САЩ
Bloomberg View: Новите руски ПВО в Сирия приземяват САЩ
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Сообщений: 28 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
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