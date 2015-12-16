Все объекты жизнеобеспечения Крыма будут обеспечены электроэнергией и без поставок с Украины, сообщил министр энергетики России Александр Новак. «В целом надо сказать, что украинские поставки составляют не более 10% от потребности Крыма и Севастополя», – сообщил Новак в эфире телеканала «Россия 24», уточнив, что суммарно, с учетом собственной генерации и перетока с материковой части России, Крым обеспечен электроэнергией на 80-85%, передает РИА «Новости».

«Недостающие 15% - это тот дефицит, который сегодня складывается, и который будет покрыт, когда будут введены очередные подводные кабельные линии до 1 мая следующего года», – сказал министр. По его словам, на сегодняшний день недостающие 15% могут быть покрыты за счет работы дополнительных источников энергоснабжения, в том числе дизель-генераторных установок, введения временных графиков отключения электроэнергии. Общая мощность резервных источников питания составляет около 300 МВт, пояснил Новак. «Это те дополнительные резервы, которые позволяют сегодня обеспечивать в полном объеме энергоснабжение жизненно важных объектов, социальных объектов и системы жизнеобеспечения Крыма», – заявил министр, уточнив, что все объекты жизнеобеспечения получают энергоснабжение и в пиковые часы потребления электроэнергии.

Новак также заявил, что украинская сторона уже давно не соблюдает контракт на поставку электроэнергии в Крым. «Уже довольно давно украинская сторона не соблюдает контракт по поставке электроэнергии в Крым. Все мы видели подорванные линии электропередачи, каких-то якобы неуправляемых вооруженных людей, которые не дают их чинить, и прочее сумасбродство», – отметил Новак.

Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак сообщил, что президент России Владимир Путин поручил провести соцопрос населения в Крыму и Севастополе прежде чем заключать контракт на поставки электроэнергии. «Первый вопрос: поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины», – сказал он, напомнив, что именно такую формулировку хочет прописать в контракте Украина, и Россия с ней не согласна. Опрос проведет ВЦИОМ.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил против продления контракта о поставках электроэнергии с Украины. Он назвал подрыв опор ЛЭП терактом и подчеркнул, что считает «неприемлемым висеть на крючке у шантажистов и террористов, которые лгут людям и говорят, что Крым вернется в состав Украины».

В среду вечером был прерван переток электроэнергии в Крым из Украины по ВЭЛ 220 кВ Каховка-Титан. После этого Севастополь вновь ввел график веерных отключений света. В «Укрэнерго» сначала заявили, что линия электропередачи «Каховка-Титан» отключена в результате срабатывания системы релейной защиты. Затем там сказали, что опора ЛЭП «Каховка-Титан» рухнула по неизвестным причинам в ночь на четверг.