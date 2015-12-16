Первый завод по производству строительных газобетонных блоков открыли в Крыму
В Симферополе запущено первое на полуострове предприятие по производству строительного автоклавного газобетона. Инвестиции в оборудование завода составили порядка 400 млн рублей, все инвесторы — местные предприниматели. Предприятие является участником Свободной экономической зоны.
На заводе будет работать 100 человек. Общая площадь предприятия — 8,5 тысяч кв. м. Завод планирует производить в год 200 тысяч кубометров автоклавного газобетона. Потребность региона — 220-240 тысяч кубометров.
«Проектирование этого завода начиналось на Украине. Потом этот процесс остановился.
После референдума был полностью остановлен монтаж немецкими специалистами и начался фактически саботаж. Но руководство предприятия нашло решение. Нашлась компания на материке — в Калининграде, приехали специалисты и в рекордные сроки смонтировали завод», — рассказал журналистам после запуска предприятия председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Спикер крымского парламента уверен, что после запуска нового предприятия строительная отрасль полуострова перейдет на новый этап развития.
«Сейчас такая продукция (газобетон) в Крым приводится с материка. Поэтому для всего строительного комплекса это очень важное и жизнеопределяющее предприятие», — сказал Константинов. Первоначально новый завод будет производить до 400 куб. м газобетона в сутки. Позже мощность будет увеличена до 600.
«Планируем производить до 200 тыс. Потребность Крыма, по нашим данным, в украинский период составляла 220-240 тыс. куб. м в год. Цемент мы берем в Бахчисарае, песок — в Керченском карьере, известь — из Белогорска. И только алюминиевую суспензию берем в районе Урала», — рассказал один из инвесторов Евгений Кабанов.
Крим
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В Крим откриха първия завод за производство на строителни газобетонни блокове
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Два нови мобилни оператора в Крим
Два новых мобильных оператора планируют запустить в Крымском федеральном округе уже в начале 2016 года. В настоящий момент через Керченский пролив уже начали прокладывать вторую оптоволоконную линию связи, что позволит полностью отказаться от услуг связи, которые оказывает Украина.
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Ще питат кримчаните дали искат да се продължи договора с Украйна за доставка на електроенергия
Все объекты жизнеобеспечения Крыма будут обеспечены электроэнергией и без поставок с Украины, сообщил министр энергетики России Александр Новак. «В целом надо сказать, что украинские поставки составляют не более 10% от потребности Крыма и Севастополя», – сообщил Новак в эфире телеканала «Россия 24», уточнив, что суммарно, с учетом собственной генерации и перетока с материковой части России, Крым обеспечен электроэнергией на 80-85%, передает РИА «Новости».
«Недостающие 15% - это тот дефицит, который сегодня складывается, и который будет покрыт, когда будут введены очередные подводные кабельные линии до 1 мая следующего года», – сказал министр. По его словам, на сегодняшний день недостающие 15% могут быть покрыты за счет работы дополнительных источников энергоснабжения, в том числе дизель-генераторных установок, введения временных графиков отключения электроэнергии. Общая мощность резервных источников питания составляет около 300 МВт, пояснил Новак. «Это те дополнительные резервы, которые позволяют сегодня обеспечивать в полном объеме энергоснабжение жизненно важных объектов, социальных объектов и системы жизнеобеспечения Крыма», – заявил министр, уточнив, что все объекты жизнеобеспечения получают энергоснабжение и в пиковые часы потребления электроэнергии.
Новак также заявил, что украинская сторона уже давно не соблюдает контракт на поставку электроэнергии в Крым. «Уже довольно давно украинская сторона не соблюдает контракт по поставке электроэнергии в Крым. Все мы видели подорванные линии электропередачи, каких-то якобы неуправляемых вооруженных людей, которые не дают их чинить, и прочее сумасбродство», – отметил Новак.
Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак сообщил, что президент России Владимир Путин поручил провести соцопрос населения в Крыму и Севастополе прежде чем заключать контракт на поставки электроэнергии. «Первый вопрос: поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины», – сказал он, напомнив, что именно такую формулировку хочет прописать в контракте Украина, и Россия с ней не согласна. Опрос проведет ВЦИОМ.
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил против продления контракта о поставках электроэнергии с Украины. Он назвал подрыв опор ЛЭП терактом и подчеркнул, что считает «неприемлемым висеть на крючке у шантажистов и террористов, которые лгут людям и говорят, что Крым вернется в состав Украины».
В среду вечером был прерван переток электроэнергии в Крым из Украины по ВЭЛ 220 кВ Каховка-Титан. После этого Севастополь вновь ввел график веерных отключений света. В «Укрэнерго» сначала заявили, что линия электропередачи «Каховка-Титан» отключена в результате срабатывания системы релейной защиты. Затем там сказали, что опора ЛЭП «Каховка-Титан» рухнула по неизвестным причинам в ночь на четверг.
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Крим не се съгласи на украинските условия за доставка на електроенергия
Крым не согласился на украинские условия по поставкам электроэнергии на полуостров. 93,1 процента крымчан, принявших участие в опросе, проведенном ВЦИОМ, не согласны на поставки, если в договоре будет указано, что полуостров - часть Украины.
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Re: Крим
http://tass.ru/ekonomika/5138406
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