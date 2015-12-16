Градове, села, селища

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Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:13

Руски села от "глубинката".

Приморието. Запустяло селце на 8000 км от Москва (5 дена път с кола, ако няма задръствания). За сравнение - от София до Москва са около 2000 км. Дори още си седят сърпът и чукът. Които изобщо не пречат на кокетната църквичка.

Видеото е отпреди една година.



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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:15

Чечня. Грозни.

След две войни.

Един от многото градове, в който мюсюлмани и християни живеят в мир.

Видеото е рекламно. Не че, ако се подкара Google Street View, разликата ще е съществена.

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:08

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:11

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:11

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:12

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Re: Градове, села, селища

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 21:45

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Re: Градове, села, селища

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 21:49

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Градът до космодрума Восточный ще носи името на Циолковски

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 17:46

Градът до космодрума Восточный (Източен) ще носи името на Циолковски. Руското правителство подкрепи законопроекта, внесен от законодателното събрание на Амурска област..

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Правительство России поддержало законопроект, который предлагает присвоить городу, образованному у космодрома Восточный в Амурской области, имя ученого Константина Циолковского. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщается на сайте правительства.

«Присвоение имени Циолковского городу, основным градообразующим объектом которого будет космодром Восточный, является достойным увековечиванием имени великого ученого», — говорится в сообщении.

Проект федерального закона внесен законодательным собранием Амурской области.

Как сообщил в своем Twitter зампред правительства Дмитрий Рогозин, он проверит готовность первых домов нового города к заселению 29 декабря.

6 июня вице-премьер поручил молодым специалистам устроить бэби-бум в строящемся наукограде.

«Ставлю задачу как зампредседателя правительства РФ обеспечить здесь демографический бум», — заявил Рогозин, отметив, что космодрому нужны не только опытные кадры, но и молодые специалисты.

Строительство космодрома Восточный ведется недалеко от городов Углегорск и Свободный с середины 2012 года. Сроки его возведения пока отстают от плановых. Первый пилотируемый пуск (при помощи ракеты «Союз-2») намечен на 2018 год.

Константин Циолковский — русский и советский ученый-самоучка и изобретатель. Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике.

http://www.rusbg.com/11/gorod-u-kosmodr ... skogo.html

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