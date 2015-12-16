Правительство России поддержало законопроект, который предлагает присвоить городу, образованному у космодрома Восточный в Амурской области, имя ученого Константина Циолковского. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщается на сайте правительства.

«Присвоение имени Циолковского городу, основным градообразующим объектом которого будет космодром Восточный, является достойным увековечиванием имени великого ученого», — говорится в сообщении.

Проект федерального закона внесен законодательным собранием Амурской области.

Как сообщил в своем Twitter зампред правительства Дмитрий Рогозин, он проверит готовность первых домов нового города к заселению 29 декабря.

6 июня вице-премьер поручил молодым специалистам устроить бэби-бум в строящемся наукограде.

«Ставлю задачу как зампредседателя правительства РФ обеспечить здесь демографический бум», — заявил Рогозин, отметив, что космодрому нужны не только опытные кадры, но и молодые специалисты.

Строительство космодрома Восточный ведется недалеко от городов Углегорск и Свободный с середины 2012 года. Сроки его возведения пока отстают от плановых. Первый пилотируемый пуск (при помощи ракеты «Союз-2») намечен на 2018 год.

Константин Циолковский — русский и советский ученый-самоучка и изобретатель. Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике.