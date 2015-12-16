Природа

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Природа

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:17

Мечки се ебават (в смисъл, шегуват), докато ловуват сьомга на брега на Курилското езеро.

Мечка гепи риба от камион:



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Re: Природа

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:58

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Гигант мысли
 
Сообщения: 685
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
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Тигърът Амур и козелът Тимур

Новое сообщение strana » 31 дек 2015, 22:40

Тигърът Амур и козелът Тимур:

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Сообщения: 685
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