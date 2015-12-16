strana » 17 дек 2015, 23:55

Вирусную популярность в Сети обрел ролик, опубликованный на странице популярного издания BuzzFeed в социальной сети Facebook. Героями двухминутного видео стали американцы, которые пытаются пить водку и пробуют традиционные российские закуски.

На первом этапе участники эксперимента должны произнести тост: "За встречу!", "За дружбу!", "За любовь!" и так далее. Второй шаг предусматривает собственно употребление национального российского горячительного напитка. Примечательно, что многие испытуемые справляются с этим заданием.

Третий этап - закуски. Среди них - соленые помидоры ("Похоже на эмбриона инопланетянина", - считает один из героев ролика), сало, паста из икры, кабачковая икра и шпроты - практически обязательные для русского застолья блюда.

Необычная реакция на привычные для россиянина продукты насмешила зрителей - как отечественных, так и западных. За неделю ролик просмотрели почти два миллиона раз.