Клубове, заведения, забавления

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Клубове, заведения, забавления

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:19

Малко западно влияние в темичката с цел отпускане (+16).

Щото, ако пусна източното влияние с цел отпускане, то производителят на виагра ще фалира.

Nightlife:

Клуб Infinity

Клуб Распутин



Аватара пользователя
strana
Гигант мысли
 
Сообщения: 685
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
Откуда: BG-RU-UK
Вернуться к началу

Американцы пытаются пить водку как русские

Новое сообщение strana » 17 дек 2015, 23:55

Вирусную популярность в Сети обрел ролик, опубликованный на странице популярного издания BuzzFeed в социальной сети Facebook. Героями двухминутного видео стали американцы, которые пытаются пить водку и пробуют традиционные российские закуски.

На первом этапе участники эксперимента должны произнести тост: "За встречу!", "За дружбу!", "За любовь!" и так далее. Второй шаг предусматривает собственно употребление национального российского горячительного напитка. Примечательно, что многие испытуемые справляются с этим заданием.

Третий этап - закуски. Среди них - соленые помидоры ("Похоже на эмбриона инопланетянина", - считает один из героев ролика), сало, паста из икры, кабачковая икра и шпроты - практически обязательные для русского застолья блюда.

Необычная реакция на привычные для россиянина продукты насмешила зрителей - как отечественных, так и западных. За неделю ролик просмотрели почти два миллиона раз.

Post
Аватара пользователя
strana
Гигант мысли
 
Сообщения: 685
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
Откуда: BG-RU-UK
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Произведено в Русия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group