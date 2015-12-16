Щото, ако пусна източното влияние с цел отпускане, то производителят на виагра ще фалира.
Nightlife:
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Щото, ако пусна източното влияние с цел отпускане, то производителят на виагра ще фалира.
Nightlife:
Клуб Infinity
Клуб Распутин
На первом этапе участники эксперимента должны произнести тост: "За встречу!", "За дружбу!", "За любовь!" и так далее. Второй шаг предусматривает собственно употребление национального российского горячительного напитка. Примечательно, что многие испытуемые справляются с этим заданием.
Третий этап - закуски. Среди них - соленые помидоры ("Похоже на эмбриона инопланетянина", - считает один из героев ролика), сало, паста из икры, кабачковая икра и шпроты - практически обязательные для русского застолья блюда.
Необычная реакция на привычные для россиянина продукты насмешила зрителей - как отечественных, так и западных. За неделю ролик просмотрели почти два миллиона раз.
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