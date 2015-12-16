1. В Рязанска област - 900 глави добитък:
2. В северен Крим - 1000 дойни крави в момента, планират се до 3000.
В ООО «Рязанские сады» Старожиловского района завершено строительство современного животноводческого комплекса на 900 голов с родильным отделением. В настоящее время ведется благоустройство территории.
Содержание дойных коров на комплексе секционное — в зависимости от физиологического состояния животных. Кормление производится с помощью имеющейся современной техники на кормовой стол в виде кормосмеси. В скором времени будет введен в эксплуатацию новый кормоцех со стационарным кормосмесителем «Пента». Доение коров производится в доильном зале «Елочка» на 32 места фирмы «ДеЛаваль».
Молодняк крупного рогатого скота содержится в специальном животноводческом помещении на 500 голов. До 3 месяцев в индивидуальных клетках на подстилке, далее телят переводят в групповые клетки.
По состоянию на 1 декабря 2015 года численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 2167 голов, из них дойных коров 990 голов. Ежедневно на предприятии производится около 12 тонн молока. С начала года произведено 4462 тонны молока, с начала года имеет место существенный рост продуктивности животных: за 11 месяцев от каждой коровы получено 4507 кг молока (+404 кг к аналогичному периоду 2014 года).
В Северном Крыму возрождается сельское хозяйство - в поселке Первомайское открылся современный молочно-товарный комплекс(МТК) в рамках реализуемого инвестиционного проекта ООО «Крым-Фарминг».
Данный МТК позволит более чем в 2 раза увеличить производство молока в Крыму, а также наладить выпуск собственного детского питания и молочных продуктов. Сейчас на полуострове производится 22 тыс тонн молока в год, а данная ферма будет производить к концу следующего года до 30 тыс тонн.
Кормление и доение на новом МТК осуществляются в полуавтоматическом режиме. На ферме также установлена технология Wi-Fi для удаленного доступа к системам комплекса.
В настоящее время на территории предприятия находится более тысячи коров голштино-фризской породы, которые дали первый приплод молодняка. Всего, согласно проекту, в ближайшие годы предусмотрено увеличение поголовья до 3 тыс дойных коров и около 3 тыс голов молодняка. Предприятие имеет собственную кормовую базу, которой, по предварительным расчетам, хватит на ближайшие три года.
Достигнута договоренность относительно увеличения объемов кормовой базы за счет новых земельных площадей под выращивание сельхозкультур.
На развитие и функционирование данного предприятия затрачено 600 млн рублей, планируется инвестировать еще порядка 2 млрд рублей.
Реализация инвестиционного проекта «Создание молочного комплекса для содержания дойных коров, с выращиванием нетелей, путем реконструкции, достройки строительства на территории целостного имущественного государственного комплекса с/х завод им. 1 Мая» в Первомайском районе позволяет вывести молочное производство в Республике Крым на промышленный уровень.