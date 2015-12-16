В ООО «Рязанские сады» Старожиловского района завершено строительство современного животноводческого комплекса на 900 голов с родильным отделением. В настоящее время ведется благоустройство территории.

Содержание дойных коров на комплексе секционное — в зависимости от физиологического состояния животных. Кормление производится с помощью имеющейся современной техники на кормовой стол в виде кормосмеси. В скором времени будет введен в эксплуатацию новый кормоцех со стационарным кормосмесителем «Пента». Доение коров производится в доильном зале «Елочка» на 32 места фирмы «ДеЛаваль».

Молодняк крупного рогатого скота содержится в специальном животноводческом помещении на 500 голов. До 3 месяцев в индивидуальных клетках на подстилке, далее телят переводят в групповые клетки.

По состоянию на 1 декабря 2015 года численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 2167 голов, из них дойных коров 990 голов. Ежедневно на предприятии производится около 12 тонн молока. С начала года произведено 4462 тонны молока, с начала года имеет место существенный рост продуктивности животных: за 11 месяцев от каждой коровы получено 4507 кг молока (+404 кг к аналогичному периоду 2014 года).