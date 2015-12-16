Туризъм

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Туризъм

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 14:47



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Гигант мысли
 
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Пуснаха нови лифтове и въжена линия в Архъз, Карачаево-Черкесия

Новое сообщение strana » 27 дек 2015, 16:11

В Карачаево-Черкесия в новото туристическо село на комплекса «Архъз» (пълногодишен туристически цикъл) пуснаха 2 лифта и една въжена линия.

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В Карачаево-Черкесии в новой туристической деревне всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» запустили новые объекты горнолыжной инфраструктуры.

Протяженность новой канатной дороги составит более 2200 метров. Канатная дорога будет поднимать туристов на 2240 метров над уровнем моря. Пропускная способность новой канатки — 2400 человека в час.

Введение подъемника в эксплуатацию позволяет расширить пропускную способность до 6600 человека в час.

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Международна изследователска експедиция в Арктика (хумор)

Новое сообщение strana » 30 дек 2015, 16:12

Международна изследователска експедиция в Арктика открива неизследвани земи (хумор)

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Ай-Петри, Крим

Новое сообщение strana » 02 янв 2016, 16:04

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Ай-Петри - горный массив на юге Крыма, зимой является очень привлекательным местом, т.к. это практически единственное место в Крыму, где зимой всегда есть снег и туда можно доехать на обычном автомобиле.
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В Северен Кавказ започна скиорският сезон

Новое сообщение strana » 02 янв 2016, 17:04

Небогатые новички-горнолыжники почувствуют себя на трассах Архыза как в Европе

На Северном Кавказе начался горнолыжный сезон. Качество склонов и безопасность трасс не уступает знаменитым европейским курортам.

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