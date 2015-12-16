Туризъм
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Пуснаха нови лифтове и въжена линия в Архъз, Карачаево-Черкесия
В Карачаево-Черкесия в новото туристическо село на комплекса «Архъз» (пълногодишен туристически цикъл) пуснаха 2 лифта и една въжена линия.
В Карачаево-Черкесии в новой туристической деревне всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» запустили новые объекты горнолыжной инфраструктуры.
Протяженность новой канатной дороги составит более 2200 метров. Канатная дорога будет поднимать туристов на 2240 метров над уровнем моря. Пропускная способность новой канатки — 2400 человека в час.
Введение подъемника в эксплуатацию позволяет расширить пропускную способность до 6600 человека в час.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Международна изследователска експедиция в Арктика (хумор)
Международна изследователска експедиция в Арктика открива неизследвани земи (хумор)
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Ай-Петри, Крим
Ай-Петри - горный массив на юге Крыма, зимой является очень привлекательным местом, т.к. это практически единственное место в Крыму, где зимой всегда есть снег и туда можно доехать на обычном автомобиле.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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В Северен Кавказ започна скиорският сезон
Небогатые новички-горнолыжники почувствуют себя на трассах Архыза как в Европе
На Северном Кавказе начался горнолыжный сезон. Качество склонов и безопасность трасс не уступает знаменитым европейским курортам.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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