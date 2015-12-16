Интервю на Наталья Поклонская, прокурор на Крим, пред ТВ "Россия 24"

Прокуратура Крыма намерена способствовать развитию благоприятного делового климата на полуострове и не собирается "кошмарить" предпринимателей. Для этого даже пришлось отменить половину проверок малого и среднего бизнеса, запланированных на следующий год. Об этом и не только в интервью "России 24" рассказала прокурор Крыма Наталья Поклонская.