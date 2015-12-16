Хора, ЖЗЛ

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Хора, ЖЗЛ

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 15:10



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Re: Хора, ЖЗЛ

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 17:06

The Daily Mail: Путин е безсмъртен и пътешества във времето

Изображение

http://www.dailymail.co.uk/news/article ... ravel.html

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Re: Хора, ЖЗЛ

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 18:51

Избрани моменти от пресконференциите на Путин:

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Re: Хора, ЖЗЛ

Новое сообщение strana » 17 дек 2015, 12:11

Прямая трансляция. Президент РФ Владимир Путин проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию в Москве.

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Кери-Хироюки Тагава подаде молба за руско гражданство

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 00:40

Американският актьор от японски произход Кери-Хироюки Тагава подаде документи за кандидатстване за руско гражданство.

Кери-Хироюки Тагава, известный "кинозлодей", подал прошение на получение российского гражданства. Чуть больше месяца назад актер принял православие, и вот теперь следующий шаг. И непоследовательным его никак не назовешь.
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Интервю на Наталья Поклонская, прокурор на Крим

Новое сообщение strana » 21 дек 2015, 20:27

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Интервю на Наталья Поклонская, прокурор на Крим, пред ТВ "Россия 24"

Прокуратура Крыма намерена способствовать развитию благоприятного делового климата на полуострове и не собирается "кошмарить" предпринимателей. Для этого даже пришлось отменить половину проверок малого и среднего бизнеса, запланированных на следующий год. Об этом и не только в интервью "России 24" рассказала прокурор Крыма Наталья Поклонская.
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