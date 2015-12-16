Хора, ЖЗЛ
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Хора, ЖЗЛ
The Daily Mail: Путин е безсмъртен и пътешества във времето
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Хора, ЖЗЛ
Избрани моменти от пресконференциите на Путин:
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Хора, ЖЗЛ
Прямая трансляция. Президент РФ Владимир Путин проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию в Москве.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Кери-Хироюки Тагава подаде молба за руско гражданство
Американският актьор от японски произход Кери-Хироюки Тагава подаде документи за кандидатстване за руско гражданство.
Кери-Хироюки Тагава, известный "кинозлодей", подал прошение на получение российского гражданства. Чуть больше месяца назад актер принял православие, и вот теперь следующий шаг. И непоследовательным его никак не назовешь.
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Интервю на Наталья Поклонская, прокурор на Крим
Интервю на Наталья Поклонская, прокурор на Крим, пред ТВ "Россия 24"
Прокуратура Крыма намерена способствовать развитию благоприятного делового климата на полуострове и не собирается "кошмарить" предпринимателей. Для этого даже пришлось отменить половину проверок малого и среднего бизнеса, запланированных на следующий год. Об этом и не только в интервью "России 24" рассказала прокурор Крыма Наталья Поклонская.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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