Украйна, ДНР, ЛНР

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Украйна, ДНР, ЛНР

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 16:11

Саакашвили, Яценюк, Аваков:



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Re: Украйна, ДНР, ЛНР

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 18:10

Арменец и грузинец изясняват кой от тях е по-истински украинец:

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Re: Украйна, ДНР, ЛНР

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 19:31

Свободната търговия с Украйна приключи. Надеждите на украинците за безмитен реекспорт от ЕС в Русия няма да се оправдаят.

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«Донбас 360: разореното сърце на Европа»

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 17:59

Телевизията Russia Today засне първия си панорамен филм «Донбас 360: разореното сърце на Европа» във формат 360 градуса.

Телеканал RT снял первый панорамный фильм «Донбасс 360: разорённое сердце Европы» в формате 360 градусов. Уникальные съёмки с использованием специального дрона проходили в том числе в донецком аэропорту, разрушенном в результате бомбардировок. С помощью приложения RT360 или очков виртуальной реальности зритель сможет взлететь над Донецком, оказаться внутри терминалов аэропорта, а также пролететь над линией разграничения, где регулярно слышны выстрелы.
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Ростислав Ишченко на Вести.ФМ: Киевската банда 18.12.2015

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 00:19

Ростислав Ишченко на Вести.ФМ: Киевската банда 18.12.2015

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Антон Силуанов: Задълженията на Украйна по дълга остават независимо от мораториума

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 18:43

Минфин РФ: Мы будем добиваться погашения долга Украиной в международных судах

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обязательства Украины по выплате госдолга перед Россией остаются в силе, несмотря на мораторий. Также Силуанов рассказал о готовности РФ отстаивать свои интересы в международных судах.

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Американски компании изкупуват на безценица украинските земи

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 18:52

Американски компании изкупуват на безценица украинските земи. А Украйна вече внася сланина от ЕС и чесън от Китай.

Каква подигравка и колко прилича това на реалностите в една до болка позната балканска страна...

Кой стои зад глобалното убийство на украинското земеделие? Гледайте във филма-разследване "Последният ресурс".

Специальный корреспондент. "Последний ресурс" от 16.12.15 (HD)

Кто стоит за глобальным планом экономического убийства Украины? Что останется гражданам после тотальной распродажи? Как западные корпорации порабощают страну? Фильм-расследование "Последний ресурс".

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Алексей Улюкаев за резултатите от тристранната среща Русия-Украйна-ЕС

Новое сообщение strana » 21 дек 2015, 22:05

Пресконференцията на министъра на икономическото развитие на РФ Алексей Улюкаев за резултатите от тристранната среща Русия-Украйна-ЕС.

Прямая трансляция пресс-подхода министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по итогам трехсторонней встречи Россия — Украина — ЕС на министерском уровне по вопросам ассоциации Украины с Евросоюзом.
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР

Новое сообщение strana » 26 дек 2015, 20:37

Министерство обороны России с опережением графика строит железную дорогу в обход Украины. Об этом заявил начальник главного управления железнодорожных войск страны Олег Косенков.
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР

Новое сообщение strana » 03 янв 2016, 19:08

Половин милион украински бежанци искат да станат граждани на Руската Федерация

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