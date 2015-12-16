Телевизията Russia Today засне първия си панорамен филм «Донбас 360: разореното сърце на Европа» във формат 360 градуса.

Телеканал RT снял первый панорамный фильм «Донбасс 360: разорённое сердце Европы» в формате 360 градусов. Уникальные съёмки с использованием специального дрона проходили в том числе в донецком аэропорту, разрушенном в результате бомбардировок. С помощью приложения RT360 или очков виртуальной реальности зритель сможет взлететь над Донецком, оказаться внутри терминалов аэропорта, а также пролететь над линией разграничения, где регулярно слышны выстрелы.