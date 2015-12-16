Украйна, ДНР, ЛНР
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Украйна, ДНР, ЛНР
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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«Донбас 360: разореното сърце на Европа»
Телеканал RT снял первый панорамный фильм «Донбасс 360: разорённое сердце Европы» в формате 360 градусов. Уникальные съёмки с использованием специального дрона проходили в том числе в донецком аэропорту, разрушенном в результате бомбардировок. С помощью приложения RT360 или очков виртуальной реальности зритель сможет взлететь над Донецком, оказаться внутри терминалов аэропорта, а также пролететь над линией разграничения, где регулярно слышны выстрелы.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Ростислав Ишченко на Вести.ФМ: Киевската банда 18.12.2015
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Антон Силуанов: Задълженията на Украйна по дълга остават независимо от мораториума
Минфин РФ: Мы будем добиваться погашения долга Украиной в международных судах
Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обязательства Украины по выплате госдолга перед Россией остаются в силе, несмотря на мораторий. Также Силуанов рассказал о готовности РФ отстаивать свои интересы в международных судах.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Американски компании изкупуват на безценица украинските земи
Каква подигравка и колко прилича това на реалностите в една до болка позната балканска страна...
Кой стои зад глобалното убийство на украинското земеделие? Гледайте във филма-разследване "Последният ресурс".
Специальный корреспондент. "Последний ресурс" от 16.12.15 (HD)
Кто стоит за глобальным планом экономического убийства Украины? Что останется гражданам после тотальной распродажи? Как западные корпорации порабощают страну? Фильм-расследование "Последний ресурс".
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Алексей Улюкаев за резултатите от тристранната среща Русия-Украйна-ЕС
Прямая трансляция пресс-подхода министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по итогам трехсторонней встречи Россия — Украина — ЕС на министерском уровне по вопросам ассоциации Украины с Евросоюзом.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР
Министерство обороны России с опережением графика строит железную дорогу в обход Украины. Об этом заявил начальник главного управления железнодорожных войск страны Олег Косенков.
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Украйна, ДНР, ЛНР
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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