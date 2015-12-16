Тут на днях пресс-секретарь президента Песков высказался о том, что "В мире идёт большая информационная война". Меня впечатляет, что наши крупные властные фигуры (а кто бы чего не говорил, трудно не признать, что пост пресс-секретаря главы государства не является чисто административным) говорят на эту тему, вот Песков сказал так: «Это большая информационная война, где многие СМИ теряют человеческий облик и свои функции. СМИ призваны доносить правду до своей аудитории», — сообщил Песков в интервью «Россия 24». Нравится нам или нет, но бесчеловечность боевиков ИГИЛ не оставляет выбора - те, кто прямо или косвенно их поддерживают, вынуждены с человечностью прощаться. Процесс этот не единомоментный, но абсолютно неизбежный. И, к сожалению, западные СМИ идут по этой скользкой и отвратительной тропе.

Что можно этому противопоставить? Как обычно - непробиваемую и подтверждаемую массой приводимых фактов правду. Тут ведь как - если у тебя есть правдивая картина мира - тебе намного легче. Поскольку ложь мало того что нужно оформлять так, чтобы ей поверили сегодня - она ещё и должна постоянно увязываться с ложью прошлой. Иначе тебя поймают на противоречиях с тем, что ты говорил раньше.

Вот так ведёт информвойну наше Министерство Обороны в лице недавно назначенного начальника ГОУ (Главное Оперативное Управление) ГШ (Генерального Штаба) генерал-лейтенанта Сергея Рудского: На что хочется обратить внимание:

1. Открытая демонстрация разведданных в период протекания конфликта. Казалось бы - зачем светить боевикам, что мы многое знаем об их делишках? Но таким образом компрометируется (причём, не голословно, а абсолютно, непробиваемо доказательно) турецкое руководство и кроме того, наносится информационный удар по тем, кто пытается это руководство обелять.

2. Отдельное спасибо за фразу "наши данные не стали открытием для многих зарубежных партнёров". Это информационный удар и по ним. Потому как "коалиция" воюет с ИГИЛ уже более года и если "данные не стали открытием" - значит боевикам никто и никак не мешает наращивать свои экономические возможности. И абсолютно правильно, что видео снабжено субтитрами. Т.е. заранее рассчитано не только на отечественную аудиторию.

3. Названо число боевых вылетов наших ВКС. Тут надо уточнить (и это тоже информационная война!): нам вовсе не обязательно называть реальную цифру. Например, никто не сообщает, включены ли в эти 5240 весьма многочисленные вылеты вертолётов на непосредственную штурмовку перед наступающими сирийскими войсками. Названа часть (нужная нам) результатов работы ВКС. За спиной Рудского в этот момент демонстрируются кадры, подтверждающие его слова. Не удивлюсь, если подобное видео в Сирии будут показывать по телевизору с субтитрами или переводом. Для поднятия духа населения это будет очень полезно.

4. Нет каких-то моментов, к которым можно прицепиться, чтобы обвинить во лжи или ошибках. Т.е. приведённый набор фактов с одной стороны не полон (подобран так, как нужно нам. Ведь идёт война!), а с другой - их конкретно опровергать врагу просто нечем. И это очень сильная позиция.

Вот так действует на поле информационной войны наше МО. Здорово, пусть продолжают в том же духе!