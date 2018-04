strana » 16 дек 2015, 16:14

Нач.ГОУ ГШ ВС РФ Сергей Рудской подвел итоги действий рос.авиагруппы в Сирии с 30 сентября

Chief of the Main Operational Directorate of the Russian General Staff Sergei Rudskoy summed up the results of activities of the Russian air group in Syria since September 30