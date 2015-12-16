Турският гамбит

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Турският гамбит

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 16:16

Акцент тв7: Ако Турция влезе в ЕС, това ще е краят на българската държава

Акцент тв7, горещи точки, Плевнелиев, Меркел, Турция, ЕС, Димитър Аврамов



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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 16:20

Владимир Жириновски твърди, че е невъзможно Турция да започне война с Русия, тъй като при подобно развитие на ситуацията Турция ще бъде унищожена веднага и напълно:

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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 17:28

Ако се говори за историческо наследство и за обезщетения, трябва да се водят всеобхватни разговори. Това заяви турският министър-председател проф. Ахмет Давутоглу на съвместна пресконференция с премиера Бойко Борисов.

Турският гост отговори на въпрос на български журналист за обезщетяване на имотите на тракийските българи, които са прогонени от Турция след край на Балканските войни през 1913 г. По силата на Ангорския договор от 1925 г., който още е в сила, Турция е признала претенциите на тези прокудени българи, но до ден-днешен те така и не са получили обезщетение. /БГНЕС

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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 18:18

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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 19:26

12-те руско-турски войни:

Изображение

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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 12:25

Предавано поточно на живо на 18.12.2015 г.

Прямая трансляция. Вскрытие бортового самописца Су-24, который был сбит турецкими ВВС.

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Турция помоли Украйна за помощ в борбата с "руската пропаганда"

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 15:37

Турция помоли Украйна за помощ в борбата с "руската пропаганда".
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Еднопартийците на турския депутат, разказал за поставките на зарин в Сирия, се страхуват да го подкрепят

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 17:54

Еднопартийците на турския депутат, разказал за поставките на зарин в Сирия, се страхуват да го подкрепят

Депутаты стамбульского отделения Республиканской народной партии Турции первыми выразили поддержку своему соратнику Эрену Эрдему. Его обвинили в госизмене после того, как он в интервью RT рассказал о поставках смертоносного вещества зарина через территорию Турции боевикам «Исламского государства» в Сирии.

Журналист Мерав Савир рассказывает, что после разоблачений Эрдема многие его однопартийцы и представители СМИ опасаются преследования со стороны властей.

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Re: Турският гамбит

Новое сообщение strana » 02 янв 2016, 02:23

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