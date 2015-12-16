Акцент тв7, горещи точки, Плевнелиев, Меркел, Турция, ЕС, Димитър Аврамов
Турският гамбит
Модераторы: more, bot, translate
Турският гамбит
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Re: Турският гамбит
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Re: Турският гамбит
Турският гост отговори на въпрос на български журналист за обезщетяване на имотите на тракийските българи, които са прогонени от Турция след край на Балканските войни през 1913 г. По силата на Ангорския договор от 1925 г., който още е в сила, Турция е признала претенциите на тези прокудени българи, но до ден-днешен те така и не са получили обезщетение. /БГНЕС
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Re: Турският гамбит
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Re: Турският гамбит
Прямая трансляция. Вскрытие бортового самописца Су-24, который был сбит турецкими ВВС.
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Турция помоли Украйна за помощ в борбата с "руската пропаганда"
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Еднопартийците на турския депутат, разказал за поставките на зарин в Сирия, се страхуват да го подкрепят
Депутаты стамбульского отделения Республиканской народной партии Турции первыми выразили поддержку своему соратнику Эрену Эрдему. Его обвинили в госизмене после того, как он в интервью RT рассказал о поставках смертоносного вещества зарина через территорию Турции боевикам «Исламского государства» в Сирии.
Журналист Мерав Савир рассказывает, что после разоблачений Эрдема многие его однопартийцы и представители СМИ опасаются преследования со стороны властей.
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
-
strana
- Гигант мысли
-
- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
-
Вернуться в Произведено в Русия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2