strana » 16 дек 2015, 17:28

Ако се говори за историческо наследство и за обезщетения, трябва да се водят всеобхватни разговори. Това заяви турският министър-председател проф. Ахмет Давутоглу на съвместна пресконференция с премиера Бойко Борисов.

Турският гост отговори на въпрос на български журналист за обезщетяване на имотите на тракийските българи, които са прогонени от Турция след край на Балканските войни през 1913 г. По силата на Ангорския договор от 1925 г., който още е в сила, Турция е признала претенциите на тези прокудени българи, но до ден-днешен те така и не са получили обезщетение. /БГНЕС