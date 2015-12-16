Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 14 января 2016 года.
1. О задержании в Турции российских граждан по подозрению в причастности к деятельности международной террористической группировки ИГИЛ;
2. О терактах в Джакарте;
3. О сирийском урегулировании;
4. О последних высказываниях Министра иностранных дел Франции Л.Фабиуса по Сирии;
5. О продолжающихся обвинениях властей Турции в нанесении ВКС России авиаударов по гражданским лицам в Сирии;
6. О развитии обстановки в Йемене;
7. Об ущербе, нанесенном Йемену;
8. Об обсуждении в СБ ООН ситуации в Мали;
9. О ситуации в ближневосточном урегулировании;
10. О ходе процесса межафганского примирения;
11. О заседании Контактной группы в Минске;
12. Об инциденте в Киеве с инсценировкой казни пилота российского Су-24;
13. О ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта;
14. О российских оценках выхода Греции и Дании из ЮНИДО;
15. Об информационных вбросах;
16. О передаче литовской стороной в Швецию информации о якобы имевшем место «подстрекательстве к войне и разжигании розни» российским телеканалом «РТР-Планета».
МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)
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Брифинг на Мария Захарова 14.01.2016
Брифинг на Мария Захарова 14.01.2016
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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)
Брифинг на Мария Захарова, 18.02.2016
Брифинг Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг для представителей прессы по основным направлениям внешней политики России.
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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)
Пълното интервю на Лавров за БиБиСи, включително цензурираните и изрязани от "свободната преса" мнения за британското възпитание и за "международното положение"
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