Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 14 января 2016 года.

1. О задержании в Турции российских граждан по подозрению в причастности к деятельности международной террористической группировки ИГИЛ;

2. О терактах в Джакарте;

3. О сирийском урегулировании;

4. О последних высказываниях Министра иностранных дел Франции Л.Фабиуса по Сирии;

5. О продолжающихся обвинениях властей Турции в нанесении ВКС России авиаударов по гражданским лицам в Сирии;

6. О развитии обстановки в Йемене;

7. Об ущербе, нанесенном Йемену;

8. Об обсуждении в СБ ООН ситуации в Мали;

9. О ситуации в ближневосточном урегулировании;

10. О ходе процесса межафганского примирения;

11. О заседании Контактной группы в Минске;

12. Об инциденте в Киеве с инсценировкой казни пилота российского Су-24;

13. О ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта;

14. О российских оценках выхода Греции и Дании из ЮНИДО;

15. Об информационных вбросах;

16. О передаче литовской стороной в Швецию информации о якобы имевшем место «подстрекательстве к войне и разжигании розни» российским телеканалом «РТР-Планета».