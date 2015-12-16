МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

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МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 17:39



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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 17:50

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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 17:54

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Брифинг на Мария Захарова 24.12.2015

Новое сообщение strana » 24 дек 2015, 16:14

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Брифинг на Мария Захарова 14.01.2016

Новое сообщение strana » 14 янв 2016, 17:44

Брифинг на Мария Захарова 14.01.2016

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 14 января 2016 года.

1. О задержании в Турции российских граждан по подозрению в причастности к деятельности международной террористической группировки ИГИЛ;

2. О терактах в Джакарте;

3. О сирийском урегулировании;

4. О последних высказываниях Министра иностранных дел Франции Л.Фабиуса по Сирии;

5. О продолжающихся обвинениях властей Турции в нанесении ВКС России авиаударов по гражданским лицам в Сирии;

6. О развитии обстановки в Йемене;

7. Об ущербе, нанесенном Йемену;

8. Об обсуждении в СБ ООН ситуации в Мали;

9. О ситуации в ближневосточном урегулировании;

10. О ходе процесса межафганского примирения;

11. О заседании Контактной группы в Минске;

12. Об инциденте в Киеве с инсценировкой казни пилота российского Су-24;

13. О ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта;

14. О российских оценках выхода Греции и Дании из ЮНИДО;

15. Об информационных вбросах;

16. О передаче литовской стороной в Швецию информации о якобы имевшем место «подстрекательстве к войне и разжигании розни» российским телеканалом «РТР-Планета».

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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

Новое сообщение strana » 18 фев 2016, 16:20

Брифинг на Мария Захарова, 18.02.2016

Брифинг Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг для представителей прессы по основным направлениям внешней политики России.

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Re: МИД (Министерство на Външните Работи на РФ)

Новое сообщение strana » 20 апр 2018, 15:59

Пълното интервю на Лавров за БиБиСи, включително цензурираните и изрязани от "свободната преса" мнения за британското възпитание и за "международното положение"

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