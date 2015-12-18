Новый многофункциональный спасательный корабль вошел в состав российского флота. Торжественная церемония прошла во Владивостоке, судно назвали «Берингов пролив».

Корабль построили на верфи в Германии. Что немаловажно, аналогов ему нет не только в нашей стране, но и в мире.

На ледоколе установлено самое современное российское оборудование, системы навигации и пожаротушения. Морской спасатель имеет на борту даже вертолетную площадку.

Ходить судно может в самых труднодоступных районах севера и справляется со льдами толщиной до полутора метров. Базироваться корабль будет в Сахалинской области.