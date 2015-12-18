На "Севмаше" заложен атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III" 18 декабря заложен в Севродвинске. До 2020 года планируется построить и передать в состав военно-морского флота России восемь судов подобного типа. Сегодня же передано в состав флота специальное судно усиленного ледового класса "Академик Ковалев".
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№ 201К-535 «Юрий Долгорукий» - заложен 02.11.96 — спущен 12.02.08 — передан 10.01.13
№ 202 К-550 «Александр Невский» - заложен 19.03.04 — спущен 06.12.10 — передан 23.12.13
№ 203 К-551 «Владимир Мономах» - заложен 19.03.06 — спущен 18.01.13 — передан 10.12.14
№ 204 К-? «Князь Владимир» — заложен 30.07.12 (по проекту 955А)
№ 205 К-? «Князь Олег» - заложен 27.07.14 (по проекту 955А)
№ 206 К-? «Генералиссимус Суворов» - заложен 26.12.14 (по проекту 955А)
№ 207 К-? «Император Александр III» — заложен 18.12.15 (по проекту 955А)
Проект корабля разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».