Кораби

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Кораби

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 16:44

В Северодвинск положиха основите на атомния подводен крайцер "Император Александър III"

На "Севмаше" заложен атомный подводный крейсер "Император Александр III"

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" 18 декабря заложен в Севродвинске. До 2020 года планируется построить и передать в состав военно-морского флота России восемь судов подобного типа. Сегодня же передано в состав флота специальное судно усиленного ледового класса "Академик Ковалев".

Серия:

№ 201К-535 «Юрий Долгорукий» - заложен 02.11.96 — спущен 12.02.08 — передан 10.01.13

№ 202 К-550 «Александр Невский» - заложен 19.03.04 — спущен 06.12.10 — передан 23.12.13

№ 203 К-551 «Владимир Мономах» - заложен 19.03.06 — спущен 18.01.13 — передан 10.12.14

№ 204 К-? «Князь Владимир» — заложен 30.07.12 (по проекту 955А)

№ 205 К-? «Князь Олег» - заложен 27.07.14 (по проекту 955А)

№ 206 К-? «Генералиссимус Суворов» - заложен 26.12.14 (по проекту 955А)

№ 207 К-? «Император Александр III» — заложен 18.12.15 (по проекту 955А)

Проект корабля разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».



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Многофункционалният спасителен кораб «Берингов пролив» влезе в състава на руския флот

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 16:53

Многофункционалният спасителен кораб «Берингов пролив» влезе в състава на руския флот. Засега той няма аналози нито в страната, нито по света.

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Новый многофункциональный спасательный корабль вошел в состав российского флота. Торжественная церемония прошла во Владивостоке, судно назвали «Берингов пролив».

Корабль построили на верфи в Германии. Что немаловажно, аналогов ему нет не только в нашей стране, но и в мире.

На ледоколе установлено самое современное российское оборудование, системы навигации и пожаротушения. Морской спасатель имеет на борту даже вертолетную площадку.

Ходить судно может в самых труднодоступных районах севера и справляется со льдами толщиной до полутора метров. Базироваться корабль будет в Сахалинской области.

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Репортаж от борта на "Москва"

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 17:04

Репортаж от борта на ракетния крайцер "Москва" в Средиземно море до бреговете на Сирия

Репортаж с борта «Москвы»: новейшее вооружение на службе российских войск в Сирии

С начала контртеррористической операции в Сирии Минобороны России подробно отчитывается о своих действиях и демонстрирует новейшие образцы вооружения. 18 декабря журналисты смогли подняться на борт ракетного крейсера «Москва», который находится в Средиземном море и обеспечивает прикрытие российской авиации. Среди них был и корреспондент RT Мурад Газдиев.

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Re: Кораби

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 23:25

Дмитрий Рогозин: Русия ще построи собствени вертолетоносачи тип "Мистрал"

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Нов плаващ кран на ВМФ на Камчатка

Новое сообщение strana » 19 дек 2015, 18:32

Една от новите придобивки на руския Тихоокеански Флот - самоходния плавкран СПК-43150.

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Самоходният кран от проекта 02690 е проектиран от ЗАО «Спецсудопроект» и предназначен за товароподемни дейности.

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Фрегатата Адмирал Горшков

Новое сообщение strana » 22 дек 2015, 14:50

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