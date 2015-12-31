Спорт

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Спорт

Новое сообщение strana » 31 дек 2015, 18:31

Завръщането на Императора

Прославленный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко отметил свое возвращение на ринг блестящей победой над Джайдипом Сингхом. Федор отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.


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Re: Спорт

Новое сообщение strana » 20 апр 2018, 15:55

Русия в цифри (статистика): Обекти за масов спорт:

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Гигант мысли
 
Сообщения: 685
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
Откуда: BG-RU-UK
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