Прославленный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко отметил свое возвращение на ринг блестящей победой над Джайдипом Сингхом. Федор отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.
Спорт
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Спорт
Завръщането на Императора
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- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Спорт
Русия в цифри (статистика): Обекти за масов спорт:
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strana
- Гигант мысли
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- Сообщения: 685
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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