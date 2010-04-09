Похоже, что русское "авось" и умелые продвиженцы недвижимости на российский рынок, сыграли дурную шутку с отечественными покупателями жилья в других странах - такую точку зрения высказывают аналитики рынка недвижимости, наблюдая за тем, как россияне покупают недвижимость за рубежом. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы аналитического центра "ГдеЭтотДом.РУ", большинство последних приобретений могут обернуться для них финансовыми проблемами.

По данным экспертов, в первом квартале 2010 года россияне практически не поменяли свои предпочтения при выборе недвижимости. Первое место уже третий год подряд продолжает занимать Болгария. На долю этой страны приходится 17% обращений потенциальных покупателей. Падение рынка сыграло не на руку болгарской недвижимости, и она потеряла более 4% покупателей за первые три месяца 2010 года, отмечают специалисты. Объем предложения объектов болгарской недвижимости, представленных в России самый большой среди остальных стран - более 3,5 тысяч. Средняя сумма покупки в этой стране составляет всего 39 тысяч евро - на 7% меньше прошлогоднего показателя. По сравнению с прошлым годом недвижимость в этой стране подешевела еще на 4,6%, а с начала кризиса снижение составило более 28%.

Второе место по популярности среди соотечественников занимает недвижимость в Испании: здесь количество обращений снизилось на 1,8% и составило 15,2%. Средний размер покупки в этой стране составляет 149 тысяч евро, что на 16% меньше прошлого года. В 2010 году стоимость недвижимости в Испании снизилась в среднем на 1,8%, а с начала кризиса более чем на 23%.

Единственным сюрпризом в первом квартале оказалось то, что россияне стали больше и чаще покупать квартиры и дома в Италии, отмечают эксперты. Недвижимость в этой стране оказалась на третьем месте по популярности. На эту страну приходилось 8,7% обращений. Средняя сумма покупки в этой стране составила 116 тысяч евро, причем с приходом кризиса недвижимость в этой стране уже подешевела на 15%.

Четвертое место уверенно занимает недвижимость в Турции. К покупке недвижимости в этой стране обращалось 8% потенциальных покупателей, а средний размер покупки снизился по сравнению с прошлым годом до 96 тысяч евро. Россияне продолжают активно покупать курортную недвижимость в этой стране, а тем временем квадратный метр здесь подешевел уже на 18%, и его цена продолжает снижаться.

На пятом месте находится недвижимость в США. Страна продолжает переживать последствия первой волны кризиса, но это не останавливает россиян: они активно скупают недвижимость на побережье Флориды и Калифорнии. 7,8% запросов в первом квартале приходилось на недвижимости в США, а средний размер сделки составил 115 тысяч долларов. По данным аналитиков, с начала кризиса недвижимость в этой стране подешевела в среднем по стране на 32%, при этом в отдельных штатах и городах снижение превышает 65%.

Характерно, что большая часть российских покупателей продолжат покупать недвижимость в тех странах, где инвестиционные рейтинги оказались на самом низком уровне за всю историю, констатируют авторы исследования. Согласно данным аналитического портала Global Property Guide, не рекомендуется покупать недвижимость в Болгарии, Великобритании, США, Испании, Чехии, на Кипре. Уровень инвестиционной привлекательности в этих государствах обозначен как POOR и VERY POOR. Такое положение вещей специалисты связывают с серьезным снижением стоимости жилья в данных странах и большая часть покупателей уверена, что в ближайшее время цены на недвижимость здесь пойдут вверх. В то же время эксперты отмечают, что по многим направлениям россияне стали занимать первые строчки рейтингов среди иностранных покупателей и это сопровождается снижением активности граждан других стран на таких рынках как Болгария, Израиль, США, Испания, Великобритания. Россиянам пора обратить внимание на данный фактор и подходить к приобретению недвижимости в другом государстве, только после тщательного анализа всех экономических факторов, предупреждают аналитики.