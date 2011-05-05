Волшебная Болгария, пропитанная солнцем и влекущая своими пляжами, всегда привлекала к себе множество отдыхающих. В последнее время все больше российских граждан предпочитают приобретать недвижимость на курорте — не только с целью проживания или отдыха, но и в надежде получить немалую прибыль: ведь известно, что подобные инвестиции всегда себя оправдывают. Среди разных стран, предлагающих жилую и коммерческую недвижимость, Болгария пользуется неизменным успехом. Дома и квартиры здесь сравнительно недороги, а тенденция к росту цен на недвижимость позволяет получить хорошие дивиденды. Если ваша мечта — квартира за рубежом, обратите внимание на Болгарию.

Недвижимость в этой стране поражает своим разнообразием. Вы можете выбрать жилье в новом доме возле самого моря, виллу в горах, апартаменты в столице Болгарии — Софии. В любом случае вы получите отличное жилье для постоянного проживания, возможность сдавать вашу собственность в аренду или продать ее спустя несколько лет, заработав на этой сделке хорошую прибыль. В зависимости от ваших целей имеет смысл купить недвижимость в различных районах Болгарии.

Если вы являетесь поклонником зимних видов спорта, если горный заснеженный склон вызывает у вас желание прокатиться на лыжах, если квартира за границей — ваша давняя мечта, обязательно приобретите жилье вблизи болгарских горнолыжных курортов. Боровец, Банско, Пампорово, Паничиште — эти курорты ежегодно принимают тысячи туристов из самых разных стран, поэтому недвижимость здесь всегда будет востребованной. Болгарские горнолыжные трассы в большинстве своем отличаются средней и низкой сложностью, что позволяет получать удовольствие от активного отдыха даже не самым опытным спортсменам-любителям.

Любители морского отдыха предпочитают приобретать апартаменты вблизи знаменитых болгарских курортов. Золотые Пески, Солнечный Берег, Албена, Поморие, Св. Константин и Елена — многие из вас слышали эти названия, а возможно, отдыхали там. Все эти курорты имеют развитую инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень комфорта каждому отдыхающему. Апартаменты в Несебре, Созополе и в других городах и поселках болгарского черноморского побережья — прекрасная возможность обеспечить себе и своей семье ежегодный отдых на лучших европейских курортах, а также получить неплохую прибыль, сдавая жилплощадь в аренду на время своего отсутствия.

Продажа зарубежной недвижимости — направление, в котором сегодня работают многие агентства. Если вы обратитесь к сотрудникам агентств недвижимости, вам наверняка предложат хорошие варианты в столице Болгарии — Софии. Здесь приобретают квартиры и виллы, апартаменты и коммерческую недвижимость. Обеспеченные люди, стремящиеся увеличить уровень своих доходов, давно уже поняли выгоду, которую сулит обладание софийской недвижимостью: здесь можно сдавать жилплощадь в аренду, покупать помещения под кафе и рестораны, отели и торговые комплексы.