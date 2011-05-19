В Болгарии запретят покупать недвижимость за наличные. Соответствующий закон уже принят и вступит в силу 1 июля 2011 года. С этого момента все сделки по покупке недвижимости в Болгарии будут осуществляться посредством перевода средств на банковские счета.

Данная мера направлена на борьбу с мошенничеством на рынке недвижимости Болгарии и отмыванием денег. Действие закона не будет распространяться на сделки стоимостью менее 10 000 левов (€5,1 тыс.) во избежание ненужных осложнений для покупателей и продавцов земельных участков и недвижимости в болгарских деревнях.

Руководитель компании Constanta Properties Ltd Димитар Димитров уточняет:

– За €5 тысяч в основном можно купить объект в болгарской деревне, требующий ремонта и находящийся на значительном удалении от моря. Как правило, такими предложениями интересуются люди, которые хотят «чего-то подешевле».

Помимо снижения уровня коррупции, новый закон, как надеются власти, будет гарантировать перечисление в бюджет всех налогов и платежей, связанных с покупкой недвижимости в Болгарии. В стране будет создан Государственный депозитарный банк, с помощью которого власти будут являться гарантом всех платежей, сообщает Sofia Echo.

Согласно новым правилам, и покупатель, и продавец должны будут указывать номера своих банковских счетов – либо же использовать счет государственного нотариуса.

Впрочем, введение этого закона таит в себе и определенные риски, поскольку у покупателей и продавцов может возникнуть желание уклониться от уплаты комиссии, взимаемой банком за перевод денежных средств с одного счета на другой. /Prian.ru