Кармен » 28 янв 2019, 19:25

От бабушки досталась небольшая однокомнатная квартира в центре Москвы.

Сейчас остро стоит вопрос о продаже квартиры, и вот перед продажей решили сделать небольшой косметический ремонт в квартире. И тут возник главный вопрос по теме того как в Москве найти хороших мастеров которые по адекватной цене сделают ремонт квартиры?