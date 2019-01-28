Сейчас остро стоит вопрос о продаже квартиры, и вот перед продажей решили сделать небольшой косметический ремонт в квартире. И тут возник главный вопрос по теме того как в Москве найти хороших мастеров которые по адекватной цене сделают ремонт квартиры?
Как бюджетно сделать ремонт в МосквеПри поддержке RuBo@rd Realty
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Как бюджетно сделать ремонт в Москве
От бабушки досталась небольшая однокомнатная квартира в центре Москвы.
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Кармен
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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