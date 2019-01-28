Как бюджетно сделать ремонт в Москве

При поддержке RuBo@rd Realty

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как бюджетно сделать ремонт в Москве

Новое сообщение Кармен » 28 янв 2019, 19:25

От бабушки досталась небольшая однокомнатная квартира в центре Москвы.

Сейчас остро стоит вопрос о продаже квартиры, и вот перед продажей решили сделать небольшой косметический ремонт в квартире. И тут возник главный вопрос по теме того как в Москве найти хороших мастеров которые по адекватной цене сделают ремонт квартиры?



Аватара пользователя
Кармен
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group