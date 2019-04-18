Земля под промышленное предприятие.При поддержке RuBo@rd Realty
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Земля под промышленное предприятие.
Организовались с коллегами и решили открыть свое малое промышленное предприятие в Московской области и для этого сперва нужно купить землю,вы могли бы подсказать куда можно обратиться на счет покупки земли ?
- Liberator
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Земля под промышленное предприятие.
Промышленные земли продаются вдали от города и вообще купить не так сложно,знаю что многие предпочитают брать землю на длительный срок в аренду,так на много дешевле выходит.
- Laurent
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Земля под промышленное предприятие.
Точно ничего не могу сказать ни на счет аренды ни на счет чего либо другого,я просто покупал землю под предприятие и обращался в эту компанию https://msk-zem.ru они мне смогли помочь приобрести отличную землю в хорошем месте,вы также можете к ним обратиться и купить без проблем сможете.
- Alyabyev
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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