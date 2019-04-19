Замена входных дверей

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Замена входных дверей

Новое сообщение Laurent » 19 апр 2019, 23:43

Я живу в Москве в частном доме и у меня есть два входа в дом так что я хочу установить хорошие двери,вы мне можете посоветовать где я могу заказать установку новых входных дверей ?


Laurent
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Замена входных дверей

Новое сообщение Liberator » 20 апр 2019, 02:23

Сами то двери купить мне кажется вообще не особо большая проблема и лучше всего просто вам найти как можно более опытного человека который сможет вам их установить хорошо,это самое главное в этом деле.
Liberator
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Замена входных дверей

Новое сообщение Flyer » 20 апр 2019, 04:31

Я считаю и всегда считал что от дверей многое зависит и вообще следует всегда себе ставить двери входные как можно более надежные и проверенные,есть компания гардиан-мск ру вот у них я себе и приобретал двери и также заказывал установку,вот сайт компании gardian-msk.ru можете быть уверены что у них вы сможете себе приобрести и не очень дорогие по сути но главное качественные двери.
Flyer
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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