Харман » 24 апр 2019, 00:45

Здравствуйте купил недавно машину и там крыло не соответствует черному цвету видимо его меняли теперь хочу покрасить это крыло но не знаю кому лучше обратиться так как сам я это сделать не смогу Подскажите фирма по покраске