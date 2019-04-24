Подскажите фирма по покраскеПри поддержке RuBo@rd Realty
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Подскажите фирма по покраске
Здравствуйте купил недавно машину и там крыло не соответствует черному цвету видимо его меняли теперь хочу покрасить это крыло но не знаю кому лучше обратиться так как сам я это сделать не смогу Подскажите фирма по покраске
- Харман
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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