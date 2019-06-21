Сколько квадратов

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Сколько квадратов

Новое сообщение LVS » 21 июн 2019, 19:43

Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение


LVS
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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