Сколько квадратовПри поддержке RuBo@rd Realty
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Сколько квадратов
Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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