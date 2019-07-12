Электородвигатель

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Электородвигатель

Новое сообщение ТониСтарк » 12 июл 2019, 12:37

Где можно приобрести электродвигатель,нужен хороший магазин.


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Re: Электородвигатель

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 12 июл 2019, 16:23

есть в онлайне объявления все платные,где продают электродвигатель.
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Re: Электородвигатель

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 12 июл 2019, 20:04

Ой, сложно купить хороший товар! А если заграница, то прям исключительно качественное все делают, да? Так вы считаете? Мы сами покупали электромотор и вибропогружатель тут http://po-nasko.ru Поймите, что и Китай может быть разный - может быть качество, а может быть подделка. Поэтому для нас вообще странно, что вы так как-то однозначно рассуждаете.
olya.bazhenova.77@list.ru
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