ЭлектородвигательПри поддержке RuBo@rd Realty
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Электородвигатель
Где можно приобрести электродвигатель,нужен хороший магазин.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Электородвигатель
есть в онлайне объявления все платные,где продают электродвигатель.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Электородвигатель
Ой, сложно купить хороший товар! А если заграница, то прям исключительно качественное все делают, да? Так вы считаете? Мы сами покупали электромотор и вибропогружатель тут http://po-nasko.ru Поймите, что и Китай может быть разный - может быть качество, а может быть подделка. Поэтому для нас вообще странно, что вы так как-то однозначно рассуждаете.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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