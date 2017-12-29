Переноска для кошки, в самолете

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Переноска для кошки, в самолете

Новое сообщение Симбиоза » 29 дек 2017, 23:50

Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.

В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?



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Re: Переноска для кошки, в самолете

Новое сообщение Кармен » 30 дек 2017, 00:02

Симбиоза писал(а):Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.

В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?

А вы куда летите.

Бывает такое что у авиакомпании есть отдельные пожелания к перевозки животных, берите это во внимание.

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Re: Переноска для кошки, в самолете

Новое сообщение Симбиоза » 30 дек 2017, 00:06

Кармен писал(а):
Симбиоза писал(а):Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.

В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?

А вы куда летите.

Бывает такое что у авиакомпании есть отдельные пожелания к перевозки животных, берите это во внимание.

Летим в Таиланд.

Спасибо за совет.

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Re: Переноска для кошки, в самолете

Новое сообщение Кристина » 30 дек 2017, 00:07

В любом магазине можно купить.

Универсально допускаются полноценно закрытые переноски из металла или пластика.

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