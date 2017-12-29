Кармен » 30 дек 2017, 00:02

Симбиоза писал(а): Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять. Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять. В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?

А вы куда летите.

Бывает такое что у авиакомпании есть отдельные пожелания к перевозки животных, берите это во внимание.